Удар такой планирующей бомбы могут выдержать "не только лишь все"

Для недопущения дальнейшего огня ВСУ по Донецку, и в целях отодвигания украинских позиций подальше от донбасской столицы, российская армия, медленно, но уверенно, с железобетонной настойчивостью, продолжает победное шествие после взятия Авдеевки, освобождая всё новые и новые населенные пункты, и ввязываясь за контроль над следующими поселениями, развивая успех на протяжении последних нескольких недель.

Стало известно, что ВС РФ начали планомерную, так называемую процедуру тотальной «фабизации» украинских позиций в ряде поселков, расположенных вблизи Донецка. В перечень таковых попала Красногоровка.

реклама





Су-34 – носитель УФАБ. Источник фото: Телеграм







И для усиления эффекта, ставших повседневными для ВСУ массированных ударов ФАБ-500, с интегрированными модулями УМПК, ВКС РФ решили использовать их старшую сестрицу – ФАБ-1500 с точно таким же планирующим эффектом и точным наведением. В качестве законной цели выступил местный завод, за свои обширные помещения, скрытые от лишних глаз, ставший идеальным местом для размещения личного состава украинских подразделений и их подвижной бронетехники. И как оказалось не только её.





Источник фото: Военное обозрение







Последовавшая за прилётом практически мгновенная вторичная детонация, как бы лишний раз свидетельствует – цехи предприятия не были пустующими и безжизненными. Вероятнее всего в них помимо живой силы скрывались децентрализованные пункты хранения артиллерийских боеприпасов, и без того дефицитных в эпоху острой нехватки в среде ВСУ всего и вся.









Будущее отступление украинских сил из обозначенного выше населённого пункта позволит кратно снизить обстрелы украинской артиллерией Донецка. А после постоянно прилёта тяжелых, некогда свободнопадающих авиационных боеприпасов, в этом сомневаться не приходится.