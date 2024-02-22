Весьма символично вышло: для РФ – это победа, для Украины явно не перемога

После поспешного, разрозненного отступления ВСУ из «ФАБизиируемой» Авдеевки, поражения для украинской армии на этом не закончились. В символичном во всех смыслах поселке Победа, после освобождения сегодня был установлен красный стяг, а в боях за сам населенный пункт, расположенный рядом с Марьинкой в Донецкой Народной Республике, в успешной контратаке были поражены три украинских танка Leopard 2. Причем несмотря на все инструкции бундесвера, со стороны украинских танкистов не было предпринято мер по недопущению попадания западной бронетехники в руки так называемых трофейных команд ВС РФ. Чему последние были несказанно рады.





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Источник фото: ТГ-канал "Военное дело"







Так стало известно, что с расторопностью, достойной уровня лучших питстоп-команд серии автогонок «Формула-1», эвакуационные силы РФ просто взяли и вывезли в российский тыл один из немецких ОБТ, подбитый в утренних сражениях. Что в это время делали украинские танкисты или прикрывающие их артиллеристы, вопрос риторический. Возможно, наученные горьким опытом «командного взаимодействия» во время последних дней Авдеевки, они просто решили учесть негативный опыт, бросив технику, как её бросили их коллеги из 110-й бригады во время пешего выхода из своего города-крепости. С другой стороны, как заявил новый главком ВСУ Александр Сырский, для него жизнь личного состава всегда идёт на первом месте. Именно этот лозунг, оставившие гусеничный образец военнослужащие ВСУ, на практике и осуществили. И как не изменяет память, это первый из «Леопардов», столь стремительно уничтоженный и столь стремительно сменивший «военное гражданство». Причем задокументированные разведывательным БПЛА кадры не дадут соврать.