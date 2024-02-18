Отход был четко спланирован – так что даже "экстракшен" не потребовался. Правда, ехавший в начале ролика впереди Leopard на обратном пути добраться до маршрута эвакуации не смог

17 февраля официально стал днём завершения так называемой авдеевской операции, когда силами двух армий, скрытно переброшенных под неусыпным контролем спутниковой группировки НАТО, прямо под чертоги местного города-крепости, в тесной межвидовой кооперации фронтовой авиации, ствольной и реактивной артиллерии и пехотных штурмовых групп, практически за месяц удалось смять плотное сопротивление украинской стороны, тем самым освободив пригород Донецка от присутствия ВСУ.

Но само освобождение предварял любопытный военный эпизод, где словно та самая армия Венка, направленная на освобождение Берлина, для спасения безнадежной ситуации в похожих обстоятельствах, украинским Генштабом под руководством нового главкома ВСУ Александра Сырского, была направлена одна из трёх самых элитных бригад – 3-я отдельная штурмовая. Отправление бригады имело два предназначения: остановить прорыв во внутреннем контуре российских штурмовиков, где солдаты бригады и вторые столкнулись во встречном бою рядом с местным железнодорожным вокзалом, и во вторую очередь другая часть бригады должна была стать плотным щитом, стараясь сдержать захлопывание «огневой кишки», дав шанс на отход ещё сохранившим боеспособность украинским подразделениям.

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Источник фото: ТГ-канал "Запорожский фронт"

И забегая вперед можно с твёрдостью констатировать, вся «доблестная компания по деблокаде» этой бригады сумела продлиться лишь 48 часов. Та не сумела выполнить ни одной из поставленных задач по ряду объективных и субъективных причин. Причем перед руководством бригады была поставлена и третья амбициозная цель – добиться рассекающего удара по северной клешне ВС РФ и попытаться разомкнуть начинающийся охват Авдеевки. Все три задачи были провалены. И лишь часть бойцов смогла уйти. Именно про это сказаны слова легендарного классика про «не только лишь все».

Именно такие кадры появились в Сети, когда ролик начинался под бравурную немецкую тяжелую музыку, под которую БМП с украинскими бойцами и маячившим впереди немецким Leopard бодро въезжали в Авдеевку, а спустя вторые сутки «могучей обороны» та же бронетехника, но уже без Леопарда и с плачущими штурмовиками, менее пафосно, но более радостно покидала отчего-то недружелюбный город. В общем Голливуд отдыхает.