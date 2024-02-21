После попадания тяжелого боеприпаса в танке вспыхнул пожар и последовала детонация боекомплекта

Несмотря на чувствительную для морального духа стремительную потерю города Авдеевки, в украинском военно-политическом руководстве стараются приободрить своих граждан и иностранных союзников, заявляя, что ничего страшного не случилось, а отход был полностью организованным и практически «без потерь», разве что один Bradley M2A2 ODS-SA был оставлен наступающей российской армии. Но свежие кадры, где в результате был уничтожен украинский танк Leopard 2A4, переданный немецким бундесвером, и предназначенный в качестве стратегического резерва, как раз говорят об обратном.





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Гаубица "Мста-Б". Источник фото: Известия





Так после крайне неудачного контрнаступления в Запорожской области, по результату чего было взято, не представляющих никакой оперативной важности, несколько мелких населённых пунктов. Но на достижение даже этих мелких успехов было потрачено несоизмеримое количество бронетехники, в том числе и западной, после чего в украинском Генштабе справедливо рассудили, что не показавшие серьёзных результатов в наступлении иностранные образцы танков, необходимо сберечь для потенциальных крупных наступлений в будущем, для чего после завершения контрнаступа все «Леопарды» были выведены в украинский тыл.

Но с наступлением нового 2024 года острый дефицит во всём, включая и танки, заставил генералов ВСУ бросить на передовую и дефицитный продукт Rheinmetall AG.





Момент взрыва в танке. Источник фото: Источник фото: ТГ-канал "Русское оружие"





Так в бою у Максимильяновки на кураховском направлении один из Leopard-2 A4 и был уничтожен, попав под огонь управляемого снаряда «Краснополь», выпущенного из ствола гаубицы «Мста-Б». Первым, о факте уничтожения искомой зарубежной техники, кто сообщил, были журналисты ТГ-канала «Русское оружие». Отметились удачным выстрелом военнослужащие 238-й артиллерийской бригады ВС РФ.





Эвакуация остова немецкого Леопарда другим ОБТ. Источник фото: ТГ-канал "Русское оружие"





На кадрах видно, что сразу после первого попадания в танке вспыхнул пожар и началась детонация боекомплекта, после чего всё было уже кончено. И уже на последних кадрах показано, как уничтоженный остов боевой машины везут с помощью другого танка к себе в тыл украинские военнослужащие.