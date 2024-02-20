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Madarator
"РВ": ВСУ пришлось использовать танки Leopard в момент острейшей ситуации в битве за село Победа
Больше половины населённого пункта находится за российскими штурмовыми группами

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   Для украинского Генштаба сейчас царят времена безудержной тоски по бурному обилию практически всего, что нужно действующей активно на передовой среднестатистической армии, но вызовы нового времени делают картинку для генералов ВСУ совсем уж безрадостной. По ряду объективных и субъективных причин, украинское командование нуждается в свежем пополнении личного состава, достаточном количестве боеприпасов, замене поврежденной бронетехники на исправную или хотя бы её простого пополнения, но всё это на Западе не дают, прикрываясь истощением своих собственных запасов. Причем в такой непростой момент со стороны российских «коллег» идёт обратная реакция: зная, что в ВСУ всё очень сложно сейчас со всем, штурмовики ВС РФ атакуют сразу практически на пяти направлениях, добиваясь где локально, а где глобально, как это было в Авдеевке, зримых успехов.

   И словно зная слабые места украинских сил, не сбавляя своего ударного темпа, прямо сразу освобождённой в недавнем времени Марьинкой, продолжается давление в поселке со знаменательным именем Победа, где тяжелейшая ситуация вынудила ВСУ задействовать свой оперативный резерв в виде немецких танков Leopard. Новости о том, что здесь украинским силам очень трудно, рассказали в ТГ-канале «Военкоры русской весны».

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Источник фото: газета.ру


   Согласно полевой заметке, мощная артподготовка со стороны ВС РФ увенчалась взломом оборонительных порядков ВСУ, где в пробитую брешь устремились группы прорыва, закрепившись далеко за центром села. После чего старшим украинским офицерам ничего не оставалось, как запросить усиления поддержки в лице той самой иностранной бронетехники, в число которой вышестоящие командиры включили устаревшую американскую БМП М113 и германские танки Leopard.

#leopard 2 #leopard #leopard-2
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