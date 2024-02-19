Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Madarator
Появились кадры, как украинская Bradley уничтожает танк Leopard 2A5, чтобы последний не достался РФ
Увидев такие кадры, Берлин скоро дойдет до мысли, что для ВСУ всех запасов Бундесвера не хватит, а не только лишь одних своих танков

реклама

   Неспособность украинских военнослужащих провести эвакуацию пораженных немецкого танка Leopard 2A5 и американской БМП Bradley заставили экипаж другой исправной боевой машины пехоты, открыть огонь по своим оставленным механизированным собратьям.

   В ТГ-канале «Lost armour» разместили видео, где идёт вынужденный так называемый дружественный огонь в целях воспрепятствования потенциального захвата брошенной техники, представляющей некоторый интерес для российских сил.

реклама


Источник фото: ТГ-канал "Lost Armour"


   В комментариях к видео описали, что сами пораженные бронемашины попали под огонь ВС России ещё минувшей осенью в квадрате боёв за Степовое, когда была высока вероятность, что в удобное время и возможно под покровом темноты трофейные команды россиян обязательно попытаются добыть обе машины.

   Но с другой стороны, ряд немецких политиков только взглянув, с какой легкостью командование ВСУ даже не пытается спасти пораженную ещё не до конца технику, может в один из прекрасных моментов полностью отказаться от передачи украинским силам отнюдь недешевых бронемашин. По сообщениям германской прессы, для восполнения истощенных запасов собственного вооружения, в частности танков модели Leopard 2, Бундесверу может потребоваться от нескольких лет и даже одно десятилетие, так как на данный момент местный ВПК значительно ослаб, а экономика страдает от дорогих энергоносителей ввиду уничтожения «Северных потоков».

#leopard 2 #bradley #bradley m2a2 ods-sa #уничтожение leopard #leopard 2a5 #уничтожение leopard 2 #уничтожение leopard 2a5
Источник: f:\Temp\lite\Screenshot_286.png
+
Написать комментарий (0)
Управляемый по лазеру снаряд Инвар-М на предельной дальности поразил украинский БМП Bradley
Defense News: Нидерланды хотят сформировать танковый батальон, но денег на него пока нет
"Плохое зрение" и невнимательность заставили украинский экипаж бросить упавший в воронку Leopard 2
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Западные и украинские СМИ обсуждают появление в ВКС России квадратной ракеты
3
Intuitive Machines: Частный лунный модуль Odysseus отправил первые фото с Землей
+
Аэродромная инфраструктура Германии оказалась неподходящей для приобретенных ФРГ F-35
1
Немецкий концерн Rheinmetall подтвердил намерение построить на Украине завод по производству снарядов
8
Military Watch: главное оружие истребителя Су-57, крылатая ракета Х-59МК2 дебютировала на Украине
7
Military Watch: Ракета Х-59МК2 для истребителя пятого поколения Су-57 впервые применена на Украине
1
NVIDIA переходит на новый стандарт питания для видеокарт GeForce RTX 5000
39
ВКС РФ использовали на Украине "квадратную" ракету Х-69 – новейший аналог зарубежной Storm Shadow
6
Sony: "PlayStation 5 подходит к концу своего жизненного цикла"
5
Вся линейка iPhone 16 будет оснащена 120-герцовыми экранами
3
Microsoft обновила Edge, прекратив несанкционированный импорт из Chrome
+
Марк Цукерберг объяснил, почему так много увольнений в технологических компаниях
+
RedGamingTech: Энергопотребление GeForce RTX 5090 составит 520+ Вт
34
Названа неофициальная дата выхода следующего трейлера GTA 6
2
Пиратский боевик Skull and Bones от Ubisoft получил сдержанные оценки прессы
+
Показана NVIDIA RTX 2000 Ada Generation — бюджетная видеокарта для профессионалов
+
Почему смерть Навального — это признак отчаяния западных элит
8
Братская ГЭС выработала 1,3 трлн кВтч электроэнергии, установив рекорд для всей Евразии
3
Есть данные, что цена серии Huawei Mate 60 будет более доступной
+
На iPhone обнаружился троян с возможностью красть деньги из финансовых программ
1

Популярные статьи

Приключение корейского Буратино: краткий обзор игры Lies of P
2
Ученые создали "гигантский квантовый вихрь", имитирующий черную дыру
2
Выясняем, какой игровой компьютер можно собрать за стоимость консоли PlayStation 5 в 2024 году
33
Производство российских ракет-уничтожителей AWACS увеличено вдвое
6
О современном состоянии армейской авиации Польши
3
Microsoft избавляется от Xbox series S на 2 года раньше обычного
2
Испания стоит на пороге экологического кризиса в результате изменения глобального климата
3
Что представляет собой российское противоспутниковое супероружие, которого так испугался Пентагон
3
Россия удваивает производство ракет класса "анти AWACS",способных нейтрализовать небесные глаза НАТО
+
Выпущена сборка Stable Diffusion WebUI Neuro Linux
5

Сейчас обсуждают

Алексей Ахтямов
17:59
На неё вообще что-нибудь вышло?
Китайские регуляторы настояли на том, чтобы Apple добавила RCS в iOS
Нивхурил
17:59
Плохо что твой папаша кондом не юзал, видно что калич знатный в результате получился,с оксюмороном в черепной коробке.
Шесть лет колонии получили активисты "СтопХама" за срыв операции наркополицейских в 2022 году
caftan
17:56
"существленный в период с 1901 по 1939 год в эпоху Франко". Франко зачем к статье приплели? В 30-ые годы годы была гражданская война, где Франко победил. В 1901 году не было еще "эпохи Франко".
Испания стоит на пороге экологического кризиса в результате изменения глобального климата
Чато -- Бот
17:54
Мент - не какляцкая/израильская/канадская шлюха, его снять нельзя. Но эти придурки-пассивисты посчитали, что можно. Теперь будут сидеть, 6 лет, и порой - со снятыми подштаниками.
Шесть лет колонии получили активисты "СтопХама" за срыв операции наркополицейских в 2022 году
Apsheronsky tchai
17:52
Беременные безлошадные как-то таскают свою тушку, а автоблядям, простите, автоледям тяжело идти? Ну так надо кондомы юзать, чтобы каличей не плодить. И да, беременная девушка – это оксюморон, распечат...
Шесть лет колонии получили активисты "СтопХама" за срыв операции наркополицейских в 2022 году
Crashtest
17:50
Поставил на ПК с i5 12400 - проблем не замечаю.
Февральские обновления Windows 10 и Windows 11 могут «ломать» панель задач
Нивхурил
17:50
Как не лез машину когда это явно видно на видео ? Замечание делать можно и нужно,провоцировать конфликты не нужно,особенно с теми кто находится при исполнении. На виде нет самого начала,...
Шесть лет колонии получили активисты "СтопХама" за срыв операции наркополицейских в 2022 году
Влад Иванов
17:49
Амогус 👀👅👀
Основатель NVIDIA считает, что на развитие искусственного интеллекта потребуется меньше $7 трлн
Бахтиёр Кудратуллаев
17:48
есть такие люди. по себе знаю
Выпущена сборка Stable Diffusion WebUI Neuro Linux
Чато -- Бот
17:45
Согласен, бывают и такие моменты. Одно мне интересно, на чьи, какие и откуда гранты существовала и фунциклировала эта антихамская, типа, конторка? В курсе?
Шесть лет колонии получили активисты "СтопХама" за срыв операции наркополицейских в 2022 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем