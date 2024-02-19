Увидев такие кадры, Берлин скоро дойдет до мысли, что для ВСУ всех запасов Бундесвера не хватит, а не только лишь одних своих танков

Неспособность украинских военнослужащих провести эвакуацию пораженных немецкого танка Leopard 2A5 и американской БМП Bradley заставили экипаж другой исправной боевой машины пехоты, открыть огонь по своим оставленным механизированным собратьям.

В ТГ-канале «Lost armour» разместили видео, где идёт вынужденный так называемый дружественный огонь в целях воспрепятствования потенциального захвата брошенной техники, представляющей некоторый интерес для российских сил.

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Источник фото: ТГ-канал "Lost Armour"







В комментариях к видео описали, что сами пораженные бронемашины попали под огонь ВС России ещё минувшей осенью в квадрате боёв за Степовое, когда была высока вероятность, что в удобное время и возможно под покровом темноты трофейные команды россиян обязательно попытаются добыть обе машины.

Но с другой стороны, ряд немецких политиков только взглянув, с какой легкостью командование ВСУ даже не пытается спасти пораженную ещё не до конца технику, может в один из прекрасных моментов полностью отказаться от передачи украинским силам отнюдь недешевых бронемашин. По сообщениям германской прессы, для восполнения истощенных запасов собственного вооружения, в частности танков модели Leopard 2, Бундесверу может потребоваться от нескольких лет и даже одно десятилетие, так как на данный момент местный ВПК значительно ослаб, а экономика страдает от дорогих энергоносителей ввиду уничтожения «Северных потоков».