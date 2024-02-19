А отступать некуда, позади Киев

Ситуация для украинского военно-политического руководства прямо сейчас близка к коллапсирующей. ВС РФ на передовой ведёт наступление сразу на пяти направлениях, а ВСУ находятся в точке самого опасного положения с начала боевых действий. О непростой ситуации для Владимира Зеленского и Александра Сырского рассказала The New York Times.

Украинские генералы возлагали большую надежду, что даже если южные окраины города и будут оставлены гарнизоном ВСУ, то все оттуда отступившие силы переместятся на крупную местную фабрику – Авдеевский коксохимический завод, имеющий ряд стратегических оборонительных преимуществ, таких как выгодное расположение и стены, чуть ли не способные выдержать прямой прилёт ядерного оружия. Но всё вышло далеко не так, как планировалось, так как отступавшие украинские силы вместо попытки удерживать завод на протяжении одного-двух месяцев, просто взяли и оставили и его тоже, переместившись в населённые пункты за пределами города, которые на ногах отступающих тоже были освобождены. Таким посёлком стал Ласточкино, лежащий вблизи Авдеевки.

реклама





Источник фото: Известия

В публикации перечислили пять направлений, где воинство Сырского терпит неудачу и частично отходит: Авдеевское, Артемовское (Бахмутское), Марьинское, Запорожское и у Кременной. Именно эти географические точки удерживать для ВСУ прямо сейчас наиболее трудно.

Причем какой оборонительный район на карте не назови – везде у украинских военных трудности и им не хватает снарядов для успешной обороны. А вопрос с американской помощью для официального Киева особенно ключевой.