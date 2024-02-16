Умные американцы запретили таким "водителям" на передовой использовать свои Abrams, а вот Олаф Шольц кажется не против: если что Rheinmetall AG ещё "наклепает"

Неудачи на передней линии вынуждают украинские экипажи танков, в том числе и западных, действовать со свойственной всем военнослужащим ВСУ «креативностью». Иначе как называть оставление абсолютно боеспособного и неповрежденного немецкого танка Leopard 2A6 в непосредственной позиции от российских окопов, где за уничтожение продукции германского Rheinmetall AG обещана солидная выплата, а уж если его «в полон» взять...

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Источник фото: иноСМИ

Разумеется украинский экипаж немецкой бронемашины был далёк от таких мыслей в момент той самой «экстракшен», где скорость действий по оставлению машины превышала все мыслимые и немыслимые пределы. Ведь как назвать даже обоснованное оставление дорогостоящего подарка немецкого Бундесвера, когда долженствующие по всем инструкциям верхние люки должны быть задраены, чтобы российские «птички» не скинули туда свои сбросы. Так никаких Леопардов не напасешься, в особенности сейчас, когда иностранные союзники Киева стали слишком прижимистые, о чем ненароком вспоминает даже генерал Кирилл Буданов.

Источник фото: ТГ-канал "АРХАНГЕЛ СПЕЦНАЗА"

Сам брошенный танк был обнаружен рядом с населенным пунктом Победа на южной оконечности Марьинки. Где бронетехника оказалась в глубокой воронке, заехавшая туда по грубой неосмотрительности экипажа. Причем ситуация оказалась настолько серьёзной, что без помощи многотонного и мощного тягача было видимо не обойтись. Зарывшаяся в местный чернозем танковая пушка Леопарда об этом дополнительно красноречиво свидетельствует.

Согласно второй версии, танк мог быть брошен специально, чтобы как раз не добраться до переднего края, где очень много беспилотников «Ланцет» и вообще опасно.