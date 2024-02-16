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Madarator
Буданов в интервью для Lliberation заявил, что ситуация для ВСУ плохая, но ещё не "критическая"
Надо лишь снарядов дать и больше тяжелой артиллерии, тогда уж точно "карта пойдёт"

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В настоящий момент в иностранной прессе, наблюдающей за российской СВО на Украине, по понятным причинам самые главные события развиваются в районе донбасского городка Авдеевки, где гарнизон ВСУ, используя все возможные способы, пытается сохранить резко упавшую боеспособность. Но, откровенно говоря, последнее получается очень трудно. Причем возможность обороняться и атаковать скатилась вниз по объективным причинам: все дороги и дополнительные маршруты, по которым можно попасть в центральные районы так называемой «города-крепости», блокированы российскими войсками. Единственное, что ещё можно использовать, это просторы местных полей, размякших из-за теплой погоды в непроходимые болота, в которых застревают не то, чтобы люди или колесный транспорт, но даже бронетехника с мощными двигателями, приспособленная для движения по подвижному грунту. Но именно это — единственный шанс хоть как-то держаться для ВСУ.

О ситуации на передовой, которая не похожа на самую радужную, в беседе с журналистами французской Liberation рассказал лично Кирилл Буданов. Руководитель ГУР отметил, что, хотя всё очень непросто, лично он видит свет в конце туннеля и не согласен, что обстановка «критическая».

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Источник фото: Известия


Единственное, что сильно мешает успешным действиям украинского гарнизона, так это «снарядный голод» и малое количество тяжелой артиллерии, которая есть у западных союзников, но которую те решили придержать по ряду причин, считает генерал украинской разведки. А без превосходства в огне трудно добиваться каких-то значимых целей, подвел черту под своим интервью Буданов.

#инопресса #инопресса об украине #инопресса о всу #кирилл буданов
Источник: liberation.fr
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