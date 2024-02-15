О полном выходе из Авдееевки речь пока не идёт, но это "пока"

Украинская армия под напором внешних обстоятельств отступает на более выгодные позиции в Авдеевке, меняя старые точки обороны на новые. О внутренней «перегруппировке» украинских сил, решивших в насквозь простреливаемом городе заняться срочным передвижением личного состава под непрекращающимся огнём российской стороны, поделился спикер группировки ВСУ «Таврия» Дмитрий Лиховий.





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Источник фото: Московский комсомолец







По словам украинского офицера, прямо сейчас очень сложно как проехать в Авдеевку, так и тем более покинуть её. Поэтому поставки в «город-крепость» и эвакуация из нее наружу за внешнее кольцо оцепления российских войск, кратно затруднена и практически невозможна. Поэтому пришлось использовать запасной логистический маршрут, якобы предусмотрительно оставленный на экстренный случай украинским Генштабом.

На текущий момент известно, что умелыми межвидовыми действиями ВКС РФ, наземных сил при непосредственной поддержке ствольной и реактивной артиллерии штурмовые группы ВС России смогли перерезать главную трассу снабжения, ведущую в Ласточкино, тем самым разорвав транспортную артерию, по которой сообщались южная и северная группировки ВСУ в городе.





Источник фото: ТГ-канал "Военный осведомитель"







Теперь самой главной основной задачей, выполнение которой вполне по силам российским штурмовикам, окончательное оформление и «переваривание» южного котла для не желающих сдаться украинских войск.