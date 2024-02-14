Теперь получать боеприпасы и свежее подкрепление в украинской армии в районе Авдеевки можно лишь "по полям"

Российские передовые группы умелыми действиями под прикрытием штурмовой авиации и многочисленными разрывами заградительного огня отечественной артиллерии, выбили «эскортные силы» ВСУ рядом с важным дорожным узлом и взяли под огневой контроль логистический маршрут, по которому украинские войска получали снабжение под Донецком для своего авдеевского гарнизона. О крайне неприятных известиях для украинского генштаба рассказал в беседе с журналистами ТАСС советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский.

По словам местного чиновника, асфальтированная артерия, по которой львиную долю помощи получали украинские войска, запертые мощным ударным воздействием в южной части «города-крепости» Авдеевки, осталась лишь былым «приятным воспоминанием» для ВСУ. Теперь ждать поддержки, а в самом худшем случае и эвакуации, из стремительно «падающего» города украинским бойцам не приходится.

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Единственная надежда — ещё кое-как продержаться, идти кружным путем через местные поля, раскинувшиеся с западной оконечности города. Разумеется, о высокой боеспособности оказавшихся в трудном положении украинских сил говорить не приходится. Их оборона «трещит по швам», заверил Кимаковский.

Плохую новость для Киева о том, что удержать Авдеевку вряд ли получится, сообщили и в западной прессе устами германского Bild, где городу «отвели» максимум месяц, после чего ситуация из критической для ВСУ превратится в трагическую. И ничего с этим сделать нельзя, так как время уже безнадежно упущено.