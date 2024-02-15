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Madarator
В Авдеевке намечаются два котла, а у генштаба ВСУ есть три дня на раздумья о выходе из города
Причем чем дольше думает Сырский, тем выше шанс что котлы окончательно "захлопнутся"

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  Поступают свежие новости с передовой, коей практически сейчас является весь «город-крепость» Авдеевка, поделенный на сектора обороны с этакими цитаделями, называемыми на современный лад городскими укрепрайонами, представляющими по отдельности крепость в крепости.


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Источник фото: Ведомости


   Поэтому прорыв российских штурмовиков в город, автоматически не обозначает слом украинской обороны, а наоборот, предваряет постоянное преодоление мини-участков обороны, прорвав которые «из ниоткуда» появляются те самые «мини-замки»: Царская охота, Зенит, Чебурашка, база ПВО и конечно же АКХЗ. Но все эти пункты украинской защиты уже не являются невероятным препятствием в связи с тактикой огневого навала, когда в совместном штурме в самом тесном взаимодействии проявляют себя наземные удары с поддержкой в небе при помощи планирующих бомб и таких же неистовых атак различной артиллерии, бьющей порой, прямой наводкой по засевшим в глубоким подземных бункерах военнослужащих ВСУ. Кстати о последних.


Малый котел. Практически сформирован. Источник фото: украинские соцсети


   По последним данным у украинского Генштаба сейчас очень сложная пора, так как на принятие основополагающего решения по Авдеевке буквально есть 2-3 дня. Причем промедление даже на 8 часов может кратно повысить потери ВСУ. А сама дилемма чрезвычайно проста: отдать приказ на отступление из города тотчас же или продолжать находиться в оперативном окружении, надеясь дождаться поддержки извне. И такая вероятность действительно присутствует. И даже есть косвенные данные, что на выручку якобы идёт «элитная» 3-я штурмовая бригада, по которой было нанесено упреждающее огневое поражение в окрестностях Селидово. Но реальных шансов, а не гипотетических, прорваться и «что-то там» удержать, практически нет. Единственное, что она может попытаться сделать, так это дойти до внутренних районов города, с целью обеспечить выход с потерями частей ВСУ, запертых уже внутри. И именно это и есть теоретический «малый котёл» на фото ниже.


Формирующийся большой котел. Источник фото: Телеграм


   А вот если получится окружить всю Авдеевку, то это будет «большой котёл», что очень больно ударит, как по Владимиру Зеленскому за его решение назначить Александра Сырского, так и по новому главкому ВСУ, пообещавшему «беречь людей». И на принятие решения об удержании или же о срочном выходе украинского гарнизона отводится не более 72 часов, где каждые 8 часов промедления, кратно увеличивают потери осаждённых.

#авдеевка #битва за авдеевку #битва за авдеевку 2024 #авдеевский котел
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У ВСУ остались только две грунтовые дороги и одна из Коксохима, чтобы покинуть Авдеевку
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