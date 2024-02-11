Средство устраняет причины сухости кожи и убирает зуд

В Сеченовском университете показали первый продукт научного образования в рамках коммерческой деятельности в выходящей под торговой маркой линейки по уходу за кожей Dr. Sechenov. Новое средство, созданное научными специалистами заведения, обладает регенерирующими свойствами и рекомендовано для сухой, атопичной кожи. О своем изобретении в беседе с корреспондентом «Российской газеты» рассказали представители Первого МГМУ.

По словам сотрудников Сеченовского университета Минздрава России, в РФ очень много больных, имеющих вариации кожных заболеваний, для взаимодействия с которыми не подойдут обычные шампуни, кремы и мыло. А последние способны при своем частом использовании только усугубить ситуацию для некоторых групп людей. Для решения такой проблемы лучше всего подойдет новая разработка университета, так называемый крем-эмолент, идеально подходящий для атопического дерматита и сенильного ксероза.

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При правильном применении такого средства кожа перестает быть сухой, шелушиться и зудеть, напрямую влияя на качество жизни пациентов, заверили сотрудники МГМУ.

Источник фото: Москва 24



По заявлению пресс-службы заведения, разработка лечащего крема с такими свойствами велась на протяжении нескольких лет с использованием знаний по направлению физической коллоидной химии. Кроме того, не только крем будет доступен для потенциальных покупателей. Объявлено и о разработке специализированных средств для умывания и душа, способных сильно помочь людям с сухой и очень сухой кожей, заявила профессор Института фармации имени А.П. Нелюбина Галина Раменская.

В ближайших планах создание и выпуск крема для больных с различными типами кожи, а не только сухой, как есть сейчас, заверили в учебном заведении.