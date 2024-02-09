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"Родился в РСФСР, закончил кузницу российских генералов МВОКУ" – Сырский стал главкомом ВСУ
Как заявил Владимир Зеленский, новый главнокомандующий ВСУ "Имеет большой опыт успешного командования" и готов во всеоружии встретить новые вызовы и перезагрузить украинскую армию

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   Спустя часы после увольнения с должности главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, получившего на Западе прозвище «стального генерала», были опубликованы официальные данные, согласно которым новым лидером украинской армии объявлен Александр Сырский. Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, прошли долгие два года с начала российской СВО и пришло время «перезагрузить» украинскую армию. И лучше всего это сделать при помощи «свежей крови». И судя по изменениям, таким станет уже бывший командующий сухопутными силами украинской армии, но новый командующий всеми украинскими вооруженными силами генерал-полковник ВСУ Сырский.


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Источник фото: РБК


   До этого на протяжении долгих семи дней отставка с Залужным откладывалась по разным причинам, например вызвав неприкрытое опасение западных партнеров Киева, что смена относительно успешного и авторитетного командира украинской армии, вполне себе, может повлечь перебои с поставками военной техники и даже экономической помощи от ЕС и США, отчего критически зависит вся украинская государственность.


2013 год.  Сырский слева "при параде" на праздновании дня России. Источник фото: ТГ-канал "Придыбайло"


   Интересные факты в биографии Сырского. Известно, что новый главком ВСУ чистокровный русский, так как родился во Владимирской области РСФСР и лишь в 80-ых годах переехал на Украину. Так же не отказался в последствии получить и военное образование на территории России, закончив Московское высшее общевойсковое командное училище, которое по праву называют кузницей российских генералов. Генерал-майором ВСУ стал в 2009 году, а уже в 2017 году получил должность руководителя АТО и спустя 11 лет после первого генеральского звания стал генерал-полковником ВСУ. Именно он руководил неудачной обороной Дебальцево во время проведения АТО и обороной Киева в 2022 году уже в момент СВО, а также совершил успешное так называемое Харьковское контрнаступление осенью 2022 года. Но в последствии не смог удержать Бахмут (Артёмовск).

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