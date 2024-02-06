Новый цикл бесед из разряда уйти нельзя остаться. Где запятую поставит Зеленский

Лишь только нога главкома ВСУ переступит порог своего бывшего кабинета, как не успеет опомниться старый начальник, новый руководитель ВСУ будет вынужден объявить о масштабной мобилизации украинских граждан, так как без такого непопулярного шага трудно рассчитывать на удовлетворительные результаты на передовой украино-российского противостояния. О сложных решениях и их тяжких последствиях решили уделить внимание в финской прессе в лице Yle.

В публикации ставится особый акцент на том, что нет способов как избежать мобилизации, но есть точная уверенность, что такой непопулярный шаг станет полностью прерогативой нового главнокомандующего ВСУ. Причем призыв народных масс в украинскую армию будет огромным, так как на самом деле мобилизация уже идёт, но её качество слишком маленькое, как и количество людей, призванных в ряды ВСУ.

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Источник фото: ТВ Центр







Что интересно, Владимир Зеленский как текущий президент, никогда не был до своего избрания на самый высокий пост в восточноевропейской республике профессиональным политиком, но с каким изяществом он старается прямо сейчас уйти от ответственности за будущую масштабную мобилизацию, поручив «кусачие решения» новому главкому. Причем «под шумок» непопулярного решения своих кресел лишатся и все заместители Залужного, так как вертикаль власти на Украине должна быть только одна и вся она должна подчиняться главе Банковой.

Вместе с тем из-за слишком тяжелых противоречий, вышедших даже в рамки публичных склок, в Киев в экстренном порядке приехала Виктория Нуланд, наглядно объяснившая пану Валерию, что любые попытки дестабилизировать ситуацию в стране с его стороны и вверенного ему войска сейчас крайне «не желательны».

И По одной из причин, которая должна послужить «триггером» для расставания Валерия Залужного со своим воинским коллективом, предполагается ожидаемая утрата Авдеевки, оборона которой прямо сейчас с треском сыплется.