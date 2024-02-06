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Лишь только нога главкома ВСУ переступит порог своего бывшего кабинета, как не успеет опомниться старый начальник, новый руководитель ВСУ будет вынужден объявить о масштабной мобилизации украинских граждан, так как без такого непопулярного шага трудно рассчитывать на удовлетворительные результаты на передовой украино-российского противостояния. О сложных решениях и их тяжких последствиях решили уделить внимание в финской прессе в лице Yle.
В публикации ставится особый акцент на том, что нет способов как избежать мобилизации, но есть точная уверенность, что такой непопулярный шаг станет полностью прерогативой нового главнокомандующего ВСУ. Причем призыв народных масс в украинскую армию будет огромным, так как на самом деле мобилизация уже идёт, но её качество слишком маленькое, как и количество людей, призванных в ряды ВСУ.
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Источник фото: ТВ Центр
Что интересно, Владимир Зеленский как текущий президент, никогда не был до своего избрания на самый высокий пост в восточноевропейской республике профессиональным политиком, но с каким изяществом он старается прямо сейчас уйти от ответственности за будущую масштабную мобилизацию, поручив «кусачие решения» новому главкому. Причем «под шумок» непопулярного решения своих кресел лишатся и все заместители Залужного, так как вертикаль власти на Украине должна быть только одна и вся она должна подчиняться главе Банковой.
Вместе с тем из-за слишком тяжелых противоречий, вышедших даже в рамки публичных склок, в Киев в экстренном порядке приехала Виктория Нуланд, наглядно объяснившая пану Валерию, что любые попытки дестабилизировать ситуацию в стране с его стороны и вверенного ему войска сейчас крайне «не желательны».
И По одной из причин, которая должна послужить «триггером» для расставания Валерия Залужного со своим воинским коллективом, предполагается ожидаемая утрата Авдеевки, оборона которой прямо сейчас с треском сыплется.