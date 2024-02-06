Шансы спастись для первой части ВСУ, выйдя из оперативного окружения, высоки, но с каждым часом затягивания процедуры "экстракшн", делает вероятность выйти из нового котла околонулевой

Украинская группировка Авдеевки в самое ближайшее время будет раздроблена, а одна из частей сразу после этого ликвидирована. О новой тактике российской армии при штурме донецкого города-крепости написали в ТГ-канале «Военная хроника».





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Источник фото: Польское радио





Украинское командование понимает всю тяжесть своего гарнизона в донбасском городе, но исправить ситуацию, которая пока что тяжелая, но не критическая, не могут. Ведь казалось бы простое решение накачать укрепрайоны ВСУ дополнительной порцией подмоги в качестве свежего пополнения личного состава и тяжелой бронетехники, натыкается в качестве сопротивления на такой важный нюанс, как приближение ударного кулака ВС РФ к так называемой «дороге жизни», по единственному логистическому маршруту с твердым покрытием. Последний факт говорит о том, что ближайшие российские подразделения к дороге теперь без проблем накрывают украинские колонны подмоги как своими минометами, так и любыми типами ударных дронов, делая снабжение точно таким же опасным родом деятельности, как ходить в штурмы или находиться в первых рядах окопов рядом с действующей ЛБС.





Источник фото: ТГ-канал "Военный осведомитель"





По самой свежей информации отечественных военкоров, передовые части ВС РФ уже находятся за железнодорожным мостом в городской черте.

Последние достижения прямо говорят, скоро будет оформлено то самое рассечение некогда единого украинского гарнизона, за которым отрезанный «ломоть» ВСУ будет просто перемолот, если украинские командиры откажутся сдаваться, как и вверенные им подразделения.









Если у ВС РФ всё получится с рассекающим ударом, то Авдеевку будут оборонять по отдельности, тем самым дав образоваться первому узлу обороны с «цитаделью» коксохимзаводом и вторым узлом – квадратом между Железнодорожным и Карьерным пересечениями улиц.