Кемских волостей у Украины много, а Залужный, который мешает Зеленскому – только один. Поэтому Владимиру Александровичу жалеть не о чем

Российская армия в текущем моменте ведет наступление сразу на девяти направлениях, что для украинского Генштаба лишний повод задуматься, что будет, если на одном участков такой ЛБС глубокий прорыв со стороны ударных сил россиян удастся, а украинская оборона к такому готова не будет? Но в публичной плоскости большинство украинцев, как и западную элиту, волнует совсем другой вопрос: устоит ли нынешний главком ВСУ на своем месте или пойдет на сделку с Владимиром Зеленским и отправится почётным послом в Великобританию писать мемуары про «глубоких прорывов не будет».





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Источник фото: Телеграм





Вместе с тем ошибочность подхода, в котором главное внимание уделяется смене известного на Западе генерала на нового военного лидера, способного своей рокировкой добавить «огонька» оборонительным действиям ВСУ и привести их к успеху, как оказалось, по мнению бывшего работника СБУ Олега Старикова, есть та самая уловка, похожая на хорошее лицо при плохой игре.

Вернуть утраченные территории украинская армия в текущем виде не способна по ряду объективных причин. И назначение нового главкома не в силах что-либо изменить.

Как добиться Украине территориальных изменений в лучшую сторону, если механизация потенциальных ударных частей находится на критически низком уровне. А та самая штурмовая пехота в большинстве своем осталась под Работино или находится в многочисленных военных госпиталях, после лечения в которых, максимум на что способная, так это на инструкторскую деятельность в глубоком тылу, а не на очередное бессмысленное покорение бескрайних минных полей под неустанным огнем управляемых бомб и бесконечных роев дронов русских.

И по последнему публичному заявлению вице-премьера Дениса Мантурова, Россия готова потратить на беспилотники 100 млрд в ближайшие три года. Как с этим будет бороться потенциальный новый сменщик Залужного, очень хороший вопрос.