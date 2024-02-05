Украинский президент думает, что структурное поражение Киева обусловлено лишь некомпетентностью командного состава, но ошибки гораздо глубже

Застывшая линия передовой, то и дело смещающаяся в сторону Украины, где солдаты ВСУ вместе со своими командирами вынуждены понемногу, но всё-таки отступать, вынуждает главу восточноевропейской республики усомниться в полководческих талантах своих высших военачальников. Последнее касается прежде всего главкома ВСУ Валерия Залужного, в добавок к которому на военную пенсию решили отправить и начальника генерального штаба Сергея Шапталу. О том что для этой парочки генералов карьера по военной стезе практически завершена, решили написать в «Украинской правде», располагающей своими достоверными источниками в офисе украинского президента.





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В публикации газеты утверждается, что увольнение Залужного и Шапталы случится примерно в среду или четверг, как и увольнение других генералов. Но насчет последнего факта с уверенностью сказать нельзя, возможно свои погоны потеряют лишь высшие командиры в лице Залужного и Шапталы.

На свое скорое увольнение как бы намекает и сам Валерий Залужный, оставивший в одной из соцсетей сообщение с намеком, где прямо сказано, что скоро «будет тяжело, но не стыдно», причем это утверждение касается, как и его лично, так и его подчиненного генерала. Известно, что Шаптала входит в ближайшую когорту соратников Залужного.

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Немногим ранее в интервью для итальянской прессы Зеленский лично подтвердил о частых мыслях о смене главкома ВСУ, ибо его страна нуждается в «перезагрузке».