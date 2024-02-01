Но если прилетела Виктория Нуланд, то ситуация точно быстро нормализуется

Украинское военно-политическое руководство просчиталось, целиком и полностью надеясь на своих западных союзников, которые по первоначальным планам Киева, должны были на всём протяжении украино-российского конфликта снабжать ВСУ столь необходимыми снарядами для артиллерии и зенитными ракетами для ПВО. Но как показала реальная жизнь, такая ставка не сыграла. Кроме того, к вынужденной ситуации присовокуплялось очередное противоречие, когда политические амбиции ряда крупных украинских игроков мешают Украине добиться столь архиважной сейчас, помощи для купирования российского наступления в Донецкой и Харьковской областях. И действительно, Европа и США с некоей долей растерянности смотрят на борьбу Зеленского и Залужного, а в Москве, к вящему удовольствию от происходящего в мрачных киевских кабинетах, с улыбкой на лице потирают руки.





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Источник фото: Газета.ру





Ряд осведомленных информаторов из Киева предполагают, что эта неделя могла стать последней в военной карьере Валерия Залужного при текущем президенте, когда последний безуспешно предпринял попытку уволить известного генерала. Главе Банковой не нравится осторожный подход к боевым действиям главкома ВСУ. Зеленский ищет тех людей, чей более смелый и свежий взгляд поможет переломить обстановку в пользу Украины.

Правда как эти «отважные» ожидания согласуются с общим падением обороноспособности украинской армии, в редакции Bloomberg с поиском правильного ответа, так и не сложилось.

А вот бывший украинский депутат Верховной рады Игорь Мосийчук* и вовсе против того, чтобы Залужного считали талантливым полководцем. Ведь по вине последнего по мнению Мосийчука, украинская армия безвозвратно лишилась 10 ударных бригад со всей тяжелой техникой.





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* – внесен в список террористов и экстремистов