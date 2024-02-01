Поставки модернизированных бомб не позволят ВСУ компенсировать острый дефицит своих ПВО

Получение украинской армией бомб GLSDB, оснащенных ракетными двигателями, не делает первые полноценной заменой высокоскоростных и дальнобойных ракет. Это лишь «эрзац-замена». Такой точки зрения придерживается экс-полковник российской армии Виктор Баранец, высказавшийся о передаче Пентагоном в ВСУ нового типа оружия, которого украинский Генштаб дожидался больше года.

По словам эксперта, бомбо-ракета запускается с помощью пусковых установок M270 и M142 HIMARS, что делает её неким аналогом полноценной ракетной системы. Но в отличие от настоящих ракет, по ряду объективных причин GLSDB неспособны показать высокую скорость, что в свою очередь дает преимущество российским системам ПВО в момент перехвата. У последних больше времени высчитать оптимальные параметры для поражения такой воздушной цели, заявил бывший старший офицер ВС РФ.

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Согласно официальным данным, Пентагон в лице своего руководства обещал отправить украинской армии бомбы, переделанные в ракеты, ещё в 2022 году и только в новом 2024 году эти поставки уже практически были на стадии реализации. По понятным причинам, точные сроки, когда прибудут боеприпасы на территорию на Украины, не сообщаются, хотя по словам заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд, «высокоинтеллектуальные снаряды уже в пути».





Источник фото: Военное обозрение





Максимальное расстояние, на которое способен улететь такой реактивный боеприпас, равняется 150 км.

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Вместе с тем британский аналитик Александр Меркурис заявил, что грамотная тактика российского Генштаба позволила приблизить украинскую сторону к практически полному коллапсу по части запаса зенитных ракет и пусковых установок. И в самое ближайшее время ВСУ могут остаться практически с пустым зенитным арсеналом из-за его постоянного расхода во время ежедневных попыток перехватить российские ракеты и дроны.