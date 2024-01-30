Как считает известный генерал, ещё не пришло время уволиться по собственному желанию

Владимир Зеленский и Валерий Залужный вчера провели встречу с глазу на глаз, в ходе которой украинский президент предложил главкому ВСУ написать добровольное заявление о собственной отставке. Но генерал решил повременить, кроме того украинский лидер не представил никакой новой должности «в замен» на увольнение. О непонятных карьерных перспективах известного генерала рассказал портал «Зеркало недели», имеющий своих осведомленных источников из команды Залужного.

По уточненным данным после отказа подписать заявление, Залужный заявил, что его руководство само вольно решать, кому работать, а кого уволить.

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Источник фото: РБК





Так же известны и перспективы Залужного, который сам «никогда» не напишет рапорт об собственном увольнении. Вместе с тем в публикации сделали особый акцент, что Залужный не получил и в качестве «компенсации» какой-то иной должности.

По некоторым данным потенциальное увольнение Валерия Залужного должно было стать неким спусковым крючком, после чего множество украинских генералов так же должны были поменять свое текущее место работы или остаться без новых назначений после увольнения.

Внимание к фигуре Залужного вновь возросло, когда весь вчерашний вечер информационное пространство Украины сотрясали разговоры и слухи о «последнем рабочем дне» украинского главкома ВСУ.

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В потенциальную вину в офисе украинского президента текущему руководителю ВСУ ставят неспособность добиться значимых вариантов на поле боя, когда масштабная военно-техническая и оружейная помощь западных союзников Киева оказалась безрезультатно потрачена в ходе закончившегося практически ничем летне-осеннего контрнаступления. А потери оказали серьёзное давление на последующее ведение боевых действий на передовой. Со знаком минус для украинской стороны.