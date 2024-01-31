Надежда на то, что Джо Байден будет поддерживать "Вечно", была слишком смелой стратегией

Как можно удерживать текущую линию обороны по протяженной передовой линии, а тем более эффективно наступать вперед, в случае если твоя армия страдает от острой нехватки тяжелых артиллерийских снарядов, кажется правильного ответа не найти во всём целом мире. Но именно почему так вышло, не сильно заботит нынешнюю вашингтонскую администрацию, сосредотачивающуюся на всем чем угодно, кроме того, что украинская армия без поддержки со стороны, вынуждена получать тяжелые уроки «прямо здесь и сейчас». Но спустя несколько месяцев всё это может привести к коллапсу управления на ЛБС и ещё более трудным последствиям. Вследствие чего кому-то придется использовать тактику «непростых решений». Как считают в Bloomberg, до этого момента осталось совсем немного. Надо лишь дождаться конца весны.





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Конечно, у Владимира Зеленского есть запасной план. Правда вся его слабость заключается в том, что несмотря на все усилия властей Европейского Союза, их потуги оказываются недостаточно мощными, чтобы коренным образом поменять ситуацию «в поле». Федеральное правительство Германии объявило о рекордной помощи в $8 млрд. для нужд украинской армии в 2024 году. Но всё это лишь крохи в бурных нуждах ВСУ, когда снаряды, танки, самолёты, ракеты и иное высокоточное вооружение нужно сегодня, а не когда-нибудь потом. Без «танков прорыва» и миллиона 155-мм снарядов глупо надеяться на результативные атаки, а долго выдерживать осаду ударного кулака ВС РФ, ВС Украины в принципе не готовы.





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И согласно информации, озвученной специализированным ныне популярным порталом lostarmour, российская армия показала темпы продвижения, сходные с аналогичными периода мая-июня 2022 года. Что с этим собираются делать Зеленский и Залужный, редакции Блумберга решительно не понятно.

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