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NYT: Главком ВСУ Залужный не будет уволен из-за слишком ранней утечки информации об этом
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   На Украине продолжается чехарда заявлений ряда публичных лиц и оппозиционеров об якобы «стопроцентном инсайде», в рамках которого главком ВСУ и самый знаменитый генерал настоящего времени Украины Валерий Залужный был уволен недолюбливающим его украинским президентом Владимиром Зеленским. Но все такие железобетонные прогнозы и знания оказываются преждевременными. Так в очередной раз увольнение строптивого военачальника не состоялось из-за того, что новость о том, что многозвездный генерал лишился своей работы, слишком рано появилась в прессе. Такой информацией располагает американский журнал The New York Times.

   Журналисты в своей публикации коснулись целого вороха депутатов Верховной рады Украины и местных расследователей, заявивших о прекращении работы на ВСУ, лица, без которого якобы не было успеха Харьковской и Херсонских силовых операций на СВО. Речь разумеется шла о Залужном.

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Источник фото: рейтерс


   Но пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров сказал, что никакого заявления об отставке никто в глаза «не видел» и Валерий Федорович каждый день появляется в своем рабочем кабинете и проводит заседания с военными.

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   И уже тут согласно данным самой американской газеты, Зеленский собирался уволить Залужного именно 29 января, для чего пригласил того на личную встречу, предусмотрительно дав шанс перейти на работу в Совет национальной безопасности и обороны Украины. Но по одной из версий, новое назначение не состоялось, так как глава ГУР Кирилл Буданов не захотел стать сменщиком высокорейтингового генерала, как не имеющий соответствующего опыта и поддержки со стороны армии.

#залужный #залужный и зеленский #увольнение залужного
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