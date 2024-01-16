Кажется министр-дипломат таким образом слишком прямо намекает на дефицит оружия

Армейские лопаты станут передовым образцом вооружений и станут повсеместны на ЛБС среди украинских солдат, если ВСУ окажутся в состоянии пустых военных складов и тыловых арсеналов. О высокой способности украинских военнослужащих использовать шанцевый инструмент в битвах с российскими войсками рассказал Дмитрий Кулеба в беседе с корреспондентом ABC News.

Главный украинский дипломат заявил, что отсутствие патронов и снарядов вместе с ракетами, не станет проблемой для солдат и офицеров – ведь есть ещё прекрасные остро заточенные лопаты. Причем такие крайние меры возможны из-за того, что в случае проигрыша такого государства как Украина, больше не будет, заверил глава МИД восточноевропейской республики.

реклама





Источник фото: Военное обозрение





Известно, что ещё на прошлой семидневке Джон Кирби, занимающий должность координатора по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности Вашингтона, публично и открытым текстом сказал, что Белый дом не может больше продолжать поставки вооружений Киеву, так как период военного финансирования Украины закончен, а большие разногласия в американском парламенте не позволили в оперативном режиме разрешить накопившиеся противоречия между двумя противостоящими фракциями. Поэтому новые программы поддержки не проголосованы.

Несмотря на победную риторику Кулебы, Киев в непубличных беседах не так оптимистичен как в кулуарах. Украинские топ-чиновники справедливо опасаются, что без помощи США оборона ВСУ на передовой рухнет.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

А тем временем непростая ситуация в оборонительных порядках под Харьковом, заставила главкома ВСУ генерала Валерия Залужного вместе с другими штабными офицерами посетить приграничную с Россией область для оценки критичности ситуацию и запуска протокола экстренных мер.