Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Madarator
Кулеба: "ВСУ опасны даже с лопатами в руках, если их обычное вооружение закончится"
Кажется министр-дипломат таким образом слишком прямо намекает на дефицит оружия

реклама

   Армейские лопаты станут передовым образцом вооружений и станут повсеместны на ЛБС среди украинских солдат, если ВСУ окажутся в состоянии пустых военных складов и тыловых арсеналов. О высокой способности украинских военнослужащих использовать шанцевый инструмент в битвах с российскими войсками рассказал Дмитрий Кулеба в беседе с корреспондентом ABC News.

   Главный украинский дипломат заявил, что отсутствие патронов и снарядов вместе с ракетами, не станет проблемой для солдат и офицеров – ведь есть ещё прекрасные остро заточенные лопаты. Причем такие крайние меры возможны из-за того, что в случае проигрыша такого государства как Украина, больше не будет, заверил глава МИД восточноевропейской республики.

реклама


Источник фото: Военное обозрение


   Известно, что ещё на прошлой семидневке Джон Кирби, занимающий должность координатора по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности Вашингтона, публично и открытым текстом сказал, что Белый дом не может больше продолжать поставки вооружений Киеву, так как период военного финансирования Украины закончен, а большие разногласия в американском парламенте не позволили в оперативном режиме разрешить накопившиеся противоречия между двумя противостоящими фракциями. Поэтому новые программы поддержки не проголосованы.

   Несмотря на победную риторику Кулебы, Киев в непубличных беседах не так оптимистичен как в кулуарах. Украинские топ-чиновники справедливо опасаются, что без помощи США оборона ВСУ на передовой рухнет.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

   А тем временем непростая ситуация в оборонительных порядках под Харьковом, заставила главкома ВСУ генерала Валерия Залужного вместе с другими штабными офицерами посетить приграничную с Россией область для оценки критичности ситуацию и запуска протокола экстренных мер.

#кулеба
4
Показать комментарии (4)

Материалы по теме

МИД Украины: С Трампом можно работать, он первый, кто продал нам оружие
МИД Украины: Европа не умеет воевать, у них проблемы с наращиваем производства оружия
Кулеба: Если Запад перестанет помогать, то на такой случай у Украины нет "плана Б"
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Myśl Polska: ВС России будут "перепахивать" колонны бронетехники ВСУ передовыми бомбами "Дрель"
6
MW: Россия формирует первый полк истребителей Су-57, вооружённых высокоточной кассетной "Дрелью"
10
Росатом построит комплекс по добыче и переработке золота на крупнейшем месторождении России
1
Очередная Украинская БМП Bradley уничтожена пикирующим российским дроном под Донецком
+
В России завершился крупнейший проект реконструкции 2023 года на дорогах России
1
Китайский юань и индийские рупии спасли рынок электроники РФ и позволили избежать дефицита
+
Новый шаг YouTube против блокировщиков рекламы
7
На торговой площадке eBay, стоимость криптосмартфонов Solana Saga достигала 3500 долларов
+
Астрономы обнаружили планету размером с Землю, наполовину состоящую из лавы
+
ОАК запатентовала искажающую окраску для истребителя Су-75, скрывающую его принадлежность
+
One UI 6.1 позволит изменять виджет часов на экране блокировки без ограничений
1
В СВО прибыли сотни ударных дронов-бомбардировщиков «Инферно», использующих тактику ковровых ударов
2
Россия использовала "умные бомбы" при штурме позиций украинской армии в Авдеевке
1
Киев использует аэродром Молдавии для получения военных грузов
+
Ученые говорят, что Луна вступила в новую эпоху
+
Минцифры Украины предложил украинцам собирать FPV-дроны дома и поставлять их ВСУ
+
Мексиканский ритейлер выставил на продажу Galaxy S24 с указанием цены
+
У новых российских беспилотников есть два больших преимущества для победы в СВО
+
Новое исследование раскрыло жизненно важный процесс создания уникального типа лунных пород
+
Samsung Galaxy S21, S22 и S23 получили новый патч безопасности
1

Популярные статьи

США строят гиперзвуковое оружие, способное уничтожить ВМС РФ и Китая
3
Впечатления о GeForce RTX 3060 спустя два года или почему моя следующая видеокарта будет от AMD
139
О судьбе истребителей МиГ-29, доставшихся Молдавии после распада СССР
2
Собираем мощный и качественный игровой ПК для игр в разрешении QHD за разумную сумму в 2024 году
27
9 сомнительных процессоров и видеокарт Intel, AMD и NVIDIA, которые в 2024г вам лучше не покупать
58
Xbox series S подрывают консольное подразделение Microsoft
25
Как Америка вытесняет Китай из интернета
3
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра с RT (Январь)
12
"Каменщик" и "Пчеловод": краткий обзор проходных боевиков
2
Собираю ультрабюджетный игровой компьютер для себя в январе 2024 года, ставя рекорды экономии
40

Сейчас обсуждают

beltar
19:29
Дебил, а ты не пробовал ультра-настройки не ставить?
Впечатления о GeForce RTX 3060 спустя два года или почему моя следующая видеокарта будет от AMD
beltar
19:28
Ну и бестолоч.
Впечатления о GeForce RTX 3060 спустя два года или почему моя следующая видеокарта будет от AMD
beltar
19:27
А мне на 3060 ультры как-то уже не очень понравились в GoW, хотя и на 3050 должно быть играбельно. 6600XT по тестам быстрее. Как там с драйверами, у меня не было опыта использования, но связываться я ...
Впечатления о GeForce RTX 3060 спустя два года или почему моя следующая видеокарта будет от AMD
Dark_Cloud
19:26
Не замечал как работал, так и работает
Google не виновата в замедлении работы расширений Adblock и Adblock Plus при просмотре YouTube
beltar
19:25
Да ничего она не обошла, а 180 вт, против 120 никуда не делись. Как владелец 1060 и 3060 могу сказать, что минимальная разница была в 1.66 раза. (Witcher 3, классический еще, Unigine Valley) Однако в ...
Впечатления о GeForce RTX 3060 спустя два года или почему моя следующая видеокарта будет от AMD
unhurtable
19:24
Олень, назови штатовскую космическую станцию или опять на МКС выйдем?
SpaceNews: украинский флаг сгорит в плотных слоях атмосферы Земли вместе с лунным модулем Peregrine
Олег Петров
19:23
автор статьи походу лошок
Впечатления о GeForce RTX 3060 спустя два года или почему моя следующая видеокарта будет от AMD
Waramagedon
19:22
У тебя была возможность и лишиться всего этого. Война на дворе с НАТО.
Исследование: Каннабис не связан с улучшением лечения опиоидной зависимости
Obscury
19:22
Понятно, верим.
К российскому аналогу SWIFT подключились 20 государств — ЦБ
Шитаке Бан
19:21
انت أحمق
Собираю ультрабюджетный игровой компьютер для себя в январе 2024 года, ставя рекорды экономии
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем