1900 человек придется искать себе новое место трудоустройства

Вместо приятного ощущения скорой весны с поющими птичками и солнечной погодой, тысячи сотрудников различных департаментов и отделов Xbox вынуждены будут стать соискателями новых вакансий.

По информации The Verge, Microsoft решила запустить процедуру масштабного сокращения в своей дочерней компании. Таким образом не менее 8% от общего штата теперь больше не вернутся в офисы компании в новой рабочей неделе. По грубым расчетам, такими «несчастливчиками» окажутся не менее 1900 человек. Всего в «приставочном отделении» американского производителя до сегодняшнего момента трудились 22 тыс. рабочего персонала. О глобальном сокращении стало известно из внутреннего письма руководителя Xbox Фила Спенсера.

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Источник фото: 3Dnews





Аналогично, плохие новости пришли и в офисы Activision Blizzard и ZeniMax. Здесь тоже пройдет волна неприятных сокращений.

В конце письма с не очень-то приятным содержанием указывалось, что все уволенные сотрудники «навсегда» останутся в сердцах руководителей отделов и главного управляющего, и они всегда будут вспоминать с душевной теплотой во время минут радости и отдыха в компании. Без добросовестного труда этих людей, компании Xbox, Activision Blizzard и ZeniMax, не смогли бы добраться до заоблачных высот успеха и процветания. На такой «приободрительной» ноте закончился служебный документ Спенсера.

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С чем связаны процедуры сокращения многочисленных штатов большинства своих подразделений, в материале не указано, но возможно такие непростые решения руководства как-то связаны с новой глобальной стратегией руководства Microsoft, о переходе на которую большинство узнает в самое ближайшее время.