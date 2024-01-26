Но Запад умеет считать деньги и передавать дорогостоящие зенитные ракеты для Патриота не торопится

Пока Запад наблюдает за противостоянием на Украине и не спешит передавать новые партии зенитных ракет для американских комплексов ПВО Patriot, и сам имея в них дефицит, украинская армия изнывает от их нехватки, порой стоя перед сложным выбором: какие ракеты из запущенных ВКС РФ сбивать, а какие пропускать, так как некоторые реактивные российские снаряды опасней других и имеют боевую часть повышенного урона. К тому же аэробаллистический «Кинжал» даже и нет смысла пытаться перехватить – так как со 100%-вероятностью ракета из-за гиперзвуковой скорости продолжит лететь по своим делам, а зенитчики «исполнят» волю российского Генштаба, понапрасну расходуя западные дефицитные «антиракеты». И видимо в один из таких моментов «пропустить или сбить», одна из ракет и повредила системы ПВО, размещенные в одном центральных украинских регионов. Так считает военный эксперт Александр Меркурис, заявивший о разрушении части поставленных западных ЗРК. Такое мнение было высказано во время записи стрима на Ютуб.





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Источник фото: Российская газета





Как считает автор, некоторые из иностранных комплексов ПВО не очень хорошо работают, потому что часть из них, постоянно повреждается во время регулярных комбинированных налётов российских дронов и ракет.

Так же Меркурис выдвигает вполне обоснованное предположение, что большая часть украинских современных ПВО сосредоточена в Киевской области. По его данным, здесь практически размещены 99% всех американских Патриотов, находящихся на Украине.

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Помимо собственно Патриотов, когда необходимо выбить как сами пусковые установки, так и станции обнаружения и наведения, российский Генштаб выясняет местоположение и германского IRIS-T, чья полная стоимость начинается от нескольких десятков миллионов евро.