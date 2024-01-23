А ведь официальный Берлин быстро заменить оперативно уничтоженные и дорогостоящие ЗРК не в состоянии

Стоящие добрый десяток миллионов долларов, дорогостоящие зенитные установки последнего поколения IRIS-T, производящиеся в экономически стагнирующей Германии, оказались уничтожены сегодняшним комбинированным ракетным ударом ВКС РФ. Причем пусковые установки ЗРК были одной из первоочередных целей для необычного дневного удара. Такие выводы сделал аналитик с берегов туманного Альбиона Александр Меркурис во время записи для своего YouTube-канала.





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Источник фото: ИнВое





По утверждению эксперта, в российском Генштабе понимают всю важность таких комплексов для украинского тыла, и в целом для военно-политического руководства Украины важность своей крепкой и надёжной противовоздушной обороны. И которую Россия как раз и старается максимально разрушить и дезорганизовать. И кажется, по колоссальным разрушениям в некогда одном «из самых защищенных городов ПВО в мире», российские планы реализуются на 100%, одним из пунктов которых и служит охота за комплексами ПВО.

И сегодня система IRIS-T и была накрыта, рассказал Меркурис, когда несколько десятков ракет, запущенных со стратегических Ту-95МС и Ту-22М3, заставили сработать сирены воздушной тревоги по всей территории Украины, после чего раздались взрывы в ряде важных для украинской обороны городов.

Вместе с тем, кажется Залужному и Зеленскому нужно снизить уровень ущерба для западных передовых комплексов ЗРК, так как по словам уже официального Берлина, новые установки IRIS-T следует ожидать никак не раньше второй половины 2024 года.

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Кроме того, Зеленскому так же стоит задумываться и об настоящей эффективности западных противовоздушных систем, так как по утверждению украинских военных, почему-то «старая» советская ракета Х-101 без труда обманула иностранные NASAMS и IRIS-T, и поразила важный львовский Бронетанковый завод.