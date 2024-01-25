А ещё экспозиция из устаревших немецких танков очень симпатично смотрится в бронетанковых музеях

Немецкие танки прошлого поколения Leopard 1A5DK, переданные так называемой «танковой коалицией» Германии, Нидерландов и Дании в ВСУ, превосходят относительно актуальные танки Т-64 производства Киева. Так считают сами же украинские танкисты в своих откровениях для отраслевого издания Zona Militar.

По мнению танковых экипажей, даже легкая броня не стала препятствием для комплиментов, так как есть у этой боевой машины и набор достоинств. Например, заряжающий получает в свое распоряжение совсем не лишнее свободное пространство в орудийной башне, с которым производство выстрела происходит со зримым комфортом. Становится ещё «лучше», когда работает на полную мощность башенный обогреватель, создавая уютный микроклимат для всего армейского коллектива бронемашины. И это несмотря на неблагоприятные погодные условия украинской зимы, считают военные.

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Источник фото: Reddit





А если брать за основу боевые возможности, то «немец» по ряду пунктов позволит себе обогнать «ограничения» украинского Т-64, в частности позволяя экипажу поражать цели на удалении в 3500 метров, а также проводить стрельбы ночью и в сложных погодных условиях. Всему этому способствует предустановленный тепловизор.





Источник фото: naked-science.ru





Помимо этого, не в пример украинскому коллеге, «Первый» не требует высокой квалификации от обслуживающего персонала и очень прост в управлении. Да и двигатель менее шумный, чем у «Шестьдесят четвертого», заверил один из танкистов.

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Правда не избежала огласки одна из неприятных историй, когда приемная комиссия из украинских генералов отказалась подписать приемный акт, сославшись, что некоторые из германских танков поломаются уже «через час», как только начнут самостоятельное движение по земле из-за нелицеприятного технического состояния узлов и механизмов.