А ведь можно было добавить кожаный салон и неоновую подсветку и занизить клиренс

Украина получила в качестве безвозмездной помощи устаревшую бронетехнику в лице датской версии Leopard 1A5DK-1, от которой отказался официальный Копенгаген ввиду их морального устаревания. Но вместо адекватного пакета модернизации, хоть капельку соответствующего современному конфликту высокой эффективности, германская продукция получила бессмысленные в противостоянии с российскими ракетами и барражирующими боеприпасами сомнительные обновления.

Так вместо само собой разумеющейся дополнительной защиты, фирма, долженствующая улучшить стойкость танка, оснастила последний кондиционером и дополнительным генератором. Из-за чего украинским танкистам пришлось собственноручно добавлять советский «Контакт-1» и решетки против ударных дронов.

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Источник фото: rg.ru





О необычных приоритетах в освоении выделенных финансовых средств на штатную модернизацию рассказали в ТГ-канале «Танкодром».

Полученные образцы для ВСУ лишились стандартного короба для военного имущества с одновременной интеграцией во внутрибашенное пространство кондиционера и генератора электрического тока производства Японии. Ведь кому, как не немецким оружейникам и танкистам знать, что такое «тяжеловооружённый комфорт»?

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Сложно предположить, какие слова из обширного запаса обсценной лексики использовали украинские экипажи усовершенствованных Леопардов, но после сравнительно быстрой потери в первых боях 2 единиц Leopard 1, все последующие образцы перешли вместо статуса боевой машины поддержки в «непривилегированную» касту фронтовых тягачей.