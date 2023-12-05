Всё не так и всё не то, когда Вашингтон с тобой не за одно

Немецкие танки Leopard стали использоваться не по назначению, когда переданная Украине германская бронетехника вместо участия в грандиозном наступлении и выходу к берегам Азовского моря была отправлена в глухую оборону. Теперь ОБТ известной фирмы Краус Маффей пытается сдержать прорыв российской армии на ряде направлений. Об изменчивости на просторах украино-российского противостояния решили написать в France-Presse, побеседовав с рядом украинских военнослужащих, сообщивших об изменении ситуации на фронте.

А ведь всё было совсем по другому, когда украинский Генштаб требовал от Европы и других союзных государств немецкие тяжелые бронемашины, чтобы показать якобы превосходство западной тактической мысли и западного же вооружения над «устаревшей» российской армией и её генералами. И «убалтывание» иностранных правительств длилось на протяжении многих месяцев, но как оказалось, всё было тщетно, так как успехи на передовой немецкого Леопард упёрлись в мужество и обширную оборону русских с их превосходными противотанковыми средствами.

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Источник фото: wallpaperflare.com







Теперь всё что осталось от Леопардов после разгрома в летнем контрнаступлении, было брошено в оборону, о чём рассказал на условиях анонимности командир 21-й мехбригады ВСУ. Теперь вместо выбивания российских танков и прорыва окопов, Strv 122 – усовершенствованная версия Leopard 2 от шведских оружейников, используется как подвижный артиллерийский расчёт, стараясь поразить наступающую пехоту россиян и разрушая их полевые склады.





Источник фото:google.com





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К тому же по подсчёту аналитиков НАТО, украинской армии необходимо было сформировать ударный кулак из 150 современных танков Leopard или их аналогов, которых ВСУ никто не дал.