Новое – это хорошо забытое старое

Наступило неприятное время, когда один из совершенных танков в мире на текущий момент, германский Leopard, получил в украинской армии статус «возобновляемого ресурса», из-за чего из ряда поврежденных тяжелобронированных машин стали собирать одну, но работоспособную. О дефиците всего и вся в ВСУ, в особенности, если это касается западной бронетехники, решили написать в свежем материале Forbes.

По материалу публикации известно, что непосредственно на передовой от огня российской стороны, такого как прилёты противотанковых ракет или подрыв на минах вкупе с ударами дронов-камикадзе, ВСУ остались в строю с 58 танками производства Германии. И это, как говорится, в лучшем случае. Речь идёт о Leopard 2, которых по официальным данным было потеряно не менее 12 единиц. Но в это число не входят те бронемашины, которые получили повреждения, не критичные для армии с наличием ремонтного запаса, что в свою очередь, не сильно согласуется с реальным положением дел в армии украинской. Поэтому все эти поврежденные, но не уничтоженные окончательно танки, принято «списать», сделав таким образом вынужденными донорами для тех бронеединиц, которые ещё можно починить малой кровью.

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Источник фото: РГ





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Соответствующий подход в ремонтных бригадах ВСУ увидел журналист Forbes Дэвид Акс. Причем как бы это кощунственно не звучало для инженеров и конструкторов Rheinmetall AG, несмотря на то, что большинство из поврежденных танков можно вернуть в строй, их разберут, а всё что сохранилось, отправится для починки более удачных коллег по бронетанковому цеху. Ведь о поставках ремкомплектов никто не объявлял, а тем более о передаче полностью исправных и целых танков.