Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Madarator
Forbes: В ВСУ опять принялись за практику "каннибализации" и из 4 Leopard собрали один рабочий танк
Новое – это хорошо забытое старое

реклама

    Наступило неприятное время, когда один из совершенных танков в мире на текущий момент, германский Leopard, получил в украинской армии статус «возобновляемого ресурса», из-за чего из ряда поврежденных тяжелобронированных машин стали собирать одну, но работоспособную. О дефиците всего и вся в ВСУ, в особенности, если это касается западной бронетехники, решили написать в свежем материале Forbes.

   По материалу публикации известно, что непосредственно на передовой от огня российской стороны, такого как прилёты противотанковых ракет или подрыв на минах вкупе с ударами дронов-камикадзе, ВСУ остались в строю с 58 танками производства Германии. И это, как говорится, в лучшем случае. Речь идёт о Leopard 2, которых по официальным данным было потеряно не менее 12 единиц. Но в это число не входят те бронемашины, которые получили повреждения, не критичные для армии с наличием ремонтного запаса, что в свою очередь, не сильно согласуется с реальным положением дел в армии украинской. Поэтому все эти поврежденные, но не уничтоженные окончательно танки, принято «списать», сделав таким образом вынужденными донорами для тех бронеединиц, которые ещё можно починить малой кровью.

реклама


Источник фото: РГ


рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

   Соответствующий подход в ремонтных бригадах ВСУ увидел журналист Forbes Дэвид Акс. Причем как бы это кощунственно не звучало для инженеров и конструкторов Rheinmetall AG, несмотря на то, что большинство из поврежденных танков можно вернуть в строй, их разберут, а всё что сохранилось, отправится для починки более удачных коллег по бронетанковому цеху. Ведь о поставках ремкомплектов никто не объявлял, а тем более о передаче полностью исправных и целых танков.

#leopard #каннибализация #каннибализация leopard
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Себастьян Шафер: Большая часть танков Leopard 2, поставленных Украине, оказалась неисправна
Military Watch: танки Т-80 ВС РФ обладают лучшей мобильностью по сравнению с немецкими Leopard 2
На Украине заканчиваются хваленые немецкие «Леопарды»
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Волонтёры ВСУ: Российские рейдовые группы спецназа уже бродят по "Авдосу" и вынуждают бояться ночи
5
В России создают самолёт шестого поколения со скоростью до 4,3 Маха в рамках проекта ПАК-ДА
15
AT: Украина не имеет шансов на развитие ВПК – все цеха и фабрики будут непременно разрушены ВКС РФ
14
Bloomberg: акции Tesla обрушились на 14%, или на $94 млрд
5
В Саудовской Аравии построят «подземный небоскреб»
5
Самые доступные отечественные внедорожники и кроссоверы в России: топ-5 моделей
5
МИД Франции: Как только Украина проиграет, Россия захватит рынок зерна и будет диктовать свою волю
11
GeForce GTX 1050 проверили в современных играх — видеокарта до сих пор тянет практически всё
23
Amazon продала блогеру поддельную RTX 4090 с мобильным чипом и платой от RTX 4080
6
Sohu: немецкие танки "Леопард 2" уступают российским Т-80БВМ
4
Кривонос: Дроны-новинки ВСУ бессильны против РЭБ россиян, "вырубающей" всё и вся на передовой
1
Минстрой: россияне в основном улучшают жилищные условия за счет вторички
+
Китай создал гиперзвуковой «умный» снаряд и разгоняет его до скорости 7 Махов
2
В Core 15-го поколения Intel откажется от использования технологии Hyper-Threading
27
Первым устройством Samsung, которое получит новейший чип с технологией SF3, будет Galaxy Watch 7
+
На Южно-Сибирской магистрали ввели новые объекты
+
Китай вложил 40 миллиардов долларов в импорт оборудования для производства чипов в 2023 году
6
Guardian: Ученые нашли в Арктике древние вирусы, которые при оттаивании грозят новой пандемией
+
The Times: Численность Армии Великобритании упадёт до 50 тысяч человек к 2030 году
1
Смарт-часы Google Pixel Watch 3 будут выпущены в двух размерах
1

Популярные статьи

MW: Почему Эфиопия, Алжир и Казахстан отказываются от истребителей Rafale в пользу наших Су-30СМ
19
Собираем оптимальный игровой ПК для новых игр в январе 2024 года, не переплатив ни одной копейки
34
Об эксклюзивах Sony PlayStation на 2024 год
18
Как я зря потратил 7000 рублей или почему не стоит брать оперативную память в игровой ПК с запасом
91
Собираю сверхмощный геймерский ПК для игр в 2К для себя на Ryzen 7 7700 и GeForce RTX 4070 Super
38
Россия продала Эфиопии истребители Су-30К, возвращенные Индией в 2007 году
1
Собираем игровой компьютер для сына дешевле 40000 рублей
70
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Январь)
3
Что скрывается за таблеткой счастья Wegovy и почему лекарство от ожирения опаснее, чем кажется
6
Xbox series S или персональный компьютер до 40 000 рублей
2

Сейчас обсуждают

Егор Рыжонков
17:58
"Кому нужен 7500f за такую цену"(13к), думаю, на этом моменте стоит закончить диалог, ибо такой хуйни я еще не слышал))
Собираем оптимальный игровой ПК для новых игр в январе 2024 года, не переплатив ни одной копейки
si-cat
17:57
Ищщо один влажномечтатель 🤣🤣🤣
Как я зря потратил 7000 рублей или почему не стоит брать оперативную память в игровой ПК с запасом
Артём Николаев
17:57
Платина на 1250Вт в 2010? Это какой?
Как я зря потратил 7000 рублей или почему не стоит брать оперативную память в игровой ПК с запасом
Игорь Быков
17:55
Да HP вообще ничего нормального не делает, ноуты у них хламом всегда были, с принтерами такая вот байда. Все бы уже отказались от их электронного хлама, чтоб обанкротилась эта недофирма нафиг.
HP оправдывает запрет на использование сторонних картриджей для принтеров угрозой вирусов
Бахтиёр Кудратуллаев
17:54
шокер круче пишет
Как я зря потратил 7000 рублей или почему не стоит брать оперативную память в игровой ПК с запасом
Vasya Pupkin
17:50
За спасибки в новый год дозаказал к своим 16 ещё 64 гига, ssd Самсунг эво 980 на 2 тб и проц райзен 9 5900x вместо райзен 5 5600g, между делом 3060ti буду менять на 4080. В танчики на ближайшие 5 лет...
Как я зря потратил 7000 рублей или почему не стоит брать оперативную память в игровой ПК с запасом
Артём Николаев
17:50
Ты ничего не профукал) Ты заплатил за возможность, которой не особо пользовался. Но когда покупают дорогую машину с сотнями лошадок, то тоже не с каждого светофора рвут тапкой в пол. И когда женятся, ...
Как я зря потратил 7000 рублей или почему не стоит брать оперативную память в игровой ПК с запасом
Valentin Kilyov
17:49
Купил себе старенький Lenovo Think station. Мощность небольшая, мощный и 64 Gb ОЗУ ECC. Можно надолго включать. На 2 года его хватит для обработки фото, 3d моделирования и FL Studio. Не для игр. В сл...
Как я зря потратил 7000 рублей или почему не стоит брать оперативную память в игровой ПК с запасом
OgoGoLog
17:48
"Сначала ты работаешь на зачётк.... ник, потом ник работает на тебя."
Как я зря потратил 7000 рублей или почему не стоит брать оперативную память в игровой ПК с запасом
Иван Бородин
17:46
Ценники нереальные или ты писал статью год назад!
Собираем компьютер в 2024 году: AM4 или AM5
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем