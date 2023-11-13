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Forbes: страны Запада считают нецелесообразным отдавать Киеву свои современные танки
Предлагается модернизировать старые советские Т-72

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   Немецкие танки Leopard 2 и британские Challenger 2, долженствующие стать символами, как "оружие победы", оказались вовсе иной категорией, больше напоминающей горящие факелы, чем вундерваффе. К тому же удар по репутации, как производителя передового вооружения, способного "укротить" российскую бронетехнику, оказался окончательно подмоченным на фронте украино-российского противостояния в лучах жарких баталий, так и неудавшегося южного наступления ВСУ. Поэтому поставки на Украину очередной партии "Леопардов" и "Челленджеров" — признаны нецелесообразными, и украинский Генштаб должен лишь довольствоваться более старой бронетехникой. С такими удручающими новостями для украинского президента Владимира Зеленского вышла публикация в известном Forbes.


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Источник фото: Дзен-канал "Военобзор"


   Так обозреватели пишут, что колонны горящих Leopard в районе Времевского выступа и в округе Работино лишний раз явно намекнули, что наступление в Запорожской области, имеющее целью добраться до берегов Крыма, оказалось призрачной мечтой киевских функционеров и их западных союзников. О чем лишний раз публично рассказал главком ВСУ Залужный во время своей беседы с британской прессой. 

   Тем временем за океаном администрация Белого дома прямо указала, что израсходовала 96% бюджета военной помощи для Украины.

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   И по общему свидетельству ряда информированных источников, страны условного объединённого Запада больше не хотят видеть кладбища своей горящей бронетехники в степях Запорожья и округи. Поэтому ВСУ пусть довольствуются старой советской техникой, получившей пакеты модернизации.

#т-72 #forbes #т-72ea
Источник: forbes.com
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