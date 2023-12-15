Так никакой Санта новых западных подарков не напасётся

Непростые времена настали для бронетанковой компоненты ВСУ, где драгоценная зарубежная бронетехника, как чистейший речной песок, проходит сквозь тяжелое сито потерь. И это непросто непонятная метафора, а самая настоящая суровая действительность: за последнее время украинская армия лишилась 40 танков различных поколений, начиная от устаревшего во всех смыслах этого многозначительного слова первого Leopard, и до вполне современного Leopard 2. В мировой Сети появилась сводная таблица потерь именно германского танка, находящегося на службе в ВСУ в различных модификациях и версиях. Причем в документе и указано отчего конкретного пострадал каждый образец продукции Краусс Маффей.





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Источник фото: invoen.ru







20 ОБТ отправились на ту сторону танковой Вальхаллы посредством точного огня артиллерийских расчётов, корректируемых курсовых ракет и барражирующих боеприпасов, в том числе FPV-дронов. Вместе с тем «словно этого мало», частые поломки происходили из-за трудностей с ходовой частью, сложными бортовыми электронными компонентами и драгоценнейшими прицельными комплексами.





Источник фото: ТГ-канал "Open Ukraine"







Причём всё вышеперечисленное касается не только старых версий, но и вполне себе передовых Leopard 2А4, Leopard 2А5 (Stridsvagn 122) и даже Leopard 2А6.

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Но лидерами своеобразного хит-парада по части технических неисправностей и поломок стали как раз Leopard 1А5. Но разумеется если бы этим дело только ограничилось: так как данный образец используется не как трактор на целинных землях, а как средство огневого поражения на передовой, которое «забыли» усилить актуальной версией брони, то для первого Леопарда на СВО опасность исходит «отовсюду».