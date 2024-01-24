Очередная битва за освобождение Авдеевки с российской стороны, с учетом всех недостатков и более плотной подготовкой, как по числу подготовленной живой силы, так и по количеству и качеству огневого воздействия на передовые позиции украинской обороны, началась, согласно официальной информации, да и просто наблюдая в глобальной Сети за ситуацией с мест – в начале октября минувшего года. Причем удержание города важно как для ВСУ, позволяя «нависать» над миллионным Донецком, и при самых благоприятных условиях даже пойти на штурм, что звучит практически как ненаучная фантастика, а в случае оставления города-пригорода, опасаться выхода ВС России на оперативный простор. И это ещё не говоря о значительном репутационном ущербе для украинского военно-политического руководства, как на внутренней арене, так и за её пределами, где внешнеполитические игроки вполне себе найдут основания задаться резонным вопросом: почему президент Владимир Зеленский и главком ВСУ Валерий Залужный требуют в режиме конвейера самые передовые типы вооружений и всё остальное оружие в невероятном количестве, говоря на словах, что освобождают «свои земли», но в реальности все происходит наоборот – они их отдают по целому ряду объективных причин. Зачем спрашивается снабжать проигрывающую сторону, расходуя, в том числе и свои стратегические резервы, и одновременно продлевая агонию официального Киева? Вопрос вполне риторический. Поэтому потеря Авдеевки для украинского Генштаба – это не пустой звук, как согласно же заявлениям официальной украинской стороны, потеря села Крахмальное в Харьковской области, где это представили ничем иным, как «выравнивание фронта» и переход на более удобные оборонительные позиции. Авдеевка – это всё же гораздо сложнее для обеих сторон. Но перейдем к текущей обстановке в этом населенном пункте.





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Источник фото: Google





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Наступление ВС РФ идёт по нескольким направлениям, работая как по созданию оперативного окружения городской агломерации с внешних северного и южного векторов атак, так и в самой городской черте, атакуя юго-восточным направлением-тараном, при этом удерживая под своим контролем крупный промышленный объект.

И как только отзвучали новогодние салюты и праздники, но вместе с тем салют, но не из фейерверков, а из тяжелых 152-мм орудий и планирующих бомб, которые не прекращали падать на украинские позиции постоянно; наступление активизировалось во второй трети января, когда после тактической перегруппировки, точки успеха были достигнуты на юго-восточной оконечности города, где пала, несмотря на все усилия украинской стороны, база отдыха «Царская охота» и ряд прилегающих улиц.

Что интересно, в эпоху больших армий, когда прошлая концепция «маленького победоносного конфликта ограниченным контингентом по методу НАТО» оказалась дискредитировавшей себя по самые глубокие слои земного ядра, обе стороны перешли к тактике борьбы крупными силами, что мы и наблюдаем на передовой на текущий момент.





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Источник фото: Известия







Прямо сейчас передовые отряды продолжают движение рядом с ж\д веткой по направлению к центральным частям города и уже добрались до трамвайного круга, находящегося на оконечности уличного ряда Грушевского. Сейчас россияне удерживают «квадрат» рядом с улицей Соборной, а присутствующие в округе силы ВСУ второпях пытаются возвести новые узлы обороны, сопротивляясь, насколько это возможно и сдержать продвижение нашей стороны к железнодорожному депо-станции. Но спрашивается, как сделать это просто, если все высоты и важные точки контроля сектора заняты российской артиллерией?

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Источник фото: Военное обозрение





Вместе с тем известно об удержании группами усиления улиц Соборная, Спортивная, Чернышевского и части базы ПВО. Пал крупный узел украинской обороны под названием Чебурашка. Теперь до 9-го микрорайона рядом с юго-восточными оконечностями Авдеевки осталось пройти всего лишь около 900 метров.

Сейчас для ВСУ основная задача на последние 24 часа заключается во всевозможных, но бесполезных попытках успешной контратакой отбросить прорвавшиеся усиленные группы штурмовиков за городскую границу. Но действуя лишь с БМП Bradley и малым пехотным десантом не получилось достичь необходимых украинскому командованию результатов. Но несмотря на значимые потери, группы украинской пехоты пытаются добиться «невозможного».





Источник фото: Военное обозрение





Интересно, что как только вслед за «Царской охотой» падёт самый мощный укрепрайон в Авдеевке – часть ПВО, то для российской стороны откроется ворох перспектив: вести наступление по направлению к населенному пункту Северное будет гораздо удобней, а для украинского Генштаба здесь замаячит неприятное оперативно-тактическое окружение всего города.

А теперь и главное блюдо сегодняшней статьи, ради чего всё это и затевалось.

Как только Авдеевка падёт к ногам российского командования, вместе с ранее зачищенной Авдеевкой, ВС России выйдут на новый оперативный простор сделав пребывание ВСУ на Донецком направлении «слегка» тревожным. О том, что всё серьёзно, экстренным приказом украинского Генштаба начались строительные работы по возведению очередных оборонительных рубежей в ранее тыловых районах ДНР, но времени для завершения фортификационных работ критически мало.

Что стоит учитывать, с конца ноября российская армия продвинулась рядом с очистными прудами на 1200 метров, что кажется немного, но для командования ВСУ это ни капельки не смешно, так как есть успехи рядом с карьерным отвалом, тем самым принудив поддерживать узлы обороны в северо-восточной и северных частях Авдеевки с наибольшей концентрацией украинских сил.













И тут самое главное: боясь того самого «сталинградского сценария», Залужный сконцентрировал на внешнем кольце обороны максимальные резервы, необходимые для воспрепятствования по полному окружению ВСУ. И тут напрашивается вполне логичный для стороннего наблюдателя, далекого от военного планирования – почему прекрасно зная о сложностях в обороне Авдеевки, где укрепрайон за укрепрайоном сыплется украинская оборона, не насытить его до максимального количества поддержкой пехоты и тяжелой бронетехники?

А всё очень просто, Залужный, как опытный стратег, понимает, что завести дополнительное усиление силами нескольких бригад, хоть и отдалит падение города на несколько недель, но глобально ничего не изменит в лучшую сторону, а вот в худшую вполне пожалуйста. Просто введенные силы будут безжалостно перемалываться огнём российской артиллерии и авиации, в удобном виде сконцентрированные на условно крохотном пятачке. И это было только раз. Во-вторых, такую большую группу надо снабжать и в несоизмеримо больших масштабах, что увеличит потери в добавок к возросшим в городской черте, ещё и на линиях коммуникаций по примеру того же Бахмута. И всё это Залужный прекрасно видит и понимает.





Самая свежая карта на 23 января 09:00 утра. Источник фото: Эхо недели





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И как только в силу успеха ВС России украинская сторона вынуждена будет оставить базу ПВО и опорный пункт ДФС, придется командованию ВСУ принимать «непростые решения» и насыщать Авдеевку очередной порцией беззащитного против авиации и кинжального огня артиллерии как было написано выше, либо отступать с большей половины города и по печальному примеру Бахмута, стараться удержать осколок города, концентрируясь в высотках и местной промышленной зоне. Что тоже вряд ли приведет к долговременному позитивному эффекту.