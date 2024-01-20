По предсказанию главкома ВСУ Валерия Залужного, Авдеевка падет до марта 2024 года

Штурмовая бригада «Ветераны» при помощи сопредельных штурмовых отрядов проломили укрепленные позиции украинского авдеевского гарнизона и вошли в город с двух направлений. Малые группы российских военнослужащих с южного и западного флангов атаки прорвались в населенный пункт, тем самым переведя положение ВСУ из тяжелого в разряд критического. Что охотно признают и сами украинские военные.

На данный момент известно, что нашедшие брешь в украинских редутах российские солдаты закрепляются на новых позициях по улице Спортивной и Чернышевского, окапываются в районе комплекса «Царская охота». Фактическое продвижение вышло на глубину в 700 метров и шириной фронта до 1500 метров, пишут отечественные военкоры.

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Источник фото: news.ru

Хорошо знакомые с ситуацией на передовой эксперты сообщают, что всё очень похоже на прошлогодний Бахмут (Артемовск), который взяли бойцы ЧВК Вагнер и ВС России. Падение Артемовска предсказал и сам главком ВСУ Валерий Залужный, сказавший, что пригород Донецка способен продержаться от 2 до 3 месяцев. По его словам «всё будет кончено» уже в марте 2024 года. А отбросить выросшую российскую армию практически нереально, резюмировал украинский генерал.

По мнению украинской стороны, происходящее стало возможным из-за острого дефицита живой силы в штурмуемом денно и нощно городе, хотя президент Владимир Зеленский обещал перебросить долгожданные подкрепления в оперативный срок.

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Об успехах российской группировки сообщает и известный украинский журналист Юрий Бутусов, рассказавший, что ВСУ оставили городские окраины без боя и отошли на запасные позиции ввиду превосходства штурмовых отрядов ВС РФ.