Наступление украинской армии задом наперед

Эпоха побед и хоть каких-нибудь достижений для руководства украинской армии и её простых солдат и офицеров остались в далеком прошлом. Теперь, всё что остается выполнить на передовой, это сделать тяжелый выбор в оставлении своих позиций и переход на западные точки сбора и удержания своей обороны. Поэтому украинский солдат вместе со своими командирами уходит вглубь пока ещё контролируемых территорий. По мнению обозревателя Кристофа Ваннера, в этом «виноват» дефицит личного состава, а не слабый моральный уровень и отсутствие храбрости. Кроме того, на украинских бойцов «давит» общая нехватка боеприпасов, в том числе самого востребованного тяжелого калибра в 155-мм. Причем российская сторона обоими недостатками в украинской обороне активно пользуется, так как в курсе всех бед по ту сторону бруствера. Своими взглядами и текущим виденьем немецкий журналист поделился с Welt.





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Источник фото: Известия





Кроме того, все это приводит к обнажению некоторых отрезков ЛБС, которые можно назвать условно второстепенными, чтобы сдержать удары российских штурмовиков на главных направлениях ударов. Но вместе с тем чтобы не попасть в оперативное окружение, приходится оставлять и основные позиции, тем самым выравнивая линию обороны. Но это отступление переходит в сторону украинского тыла.

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Разумеется, отступление ВСУ видит не только германский корреспондент, но и Владимир Зеленский. Поэтому следует ожидать скорой отставки многих генералов, считает украинский источник Комсомольской правды.