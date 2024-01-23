При этом активно используется опыт ночных штурмов "Вагнера" в Бахмуте

Украинская сторона сообщает, что передовые группы россиян были замечены на подступах к части ПВО в Авдеевке – самому мощному укрепрайону ВСУ на территории городской агломерации. Постройку фортификационных заведений здесь строили по строгим инженерным уставам НАТО с с последующим контролем зарубежных военных специалистов.





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Источник фото:ura.ru





По последним данным жар боев уже кипит на территории самого укрепленного объекта. В атаке на украинские позиции самое деятельное участие принимают фронтовая авиация, утюжащая позиции тяжелыми ФАБами-планерами, так и весомое слово выставляет и царица сражений – ствольная артиллерия.





Источник фото: Украина.ру











Согласно информации, озвученной руководителем фонда «Основание», российская сторона подстроила свою тактику под зимнее время, когда темное время суток максимальное долгое. Что открывает превосходные перспективы для штурмовиков с большим опытом, коих большое количество в ныне действующей группировке ВС РФ, активно использующей наработки времен битвы за Бахмут, когда измученные непрерывными волнами ударных групп ЧВК «Вагнер», ВСУ вынуждены были несмотря на гигантские усилия, день за днём оставлять неимоверной силы укрепленные позиции. Тоже самое произойдет и в Авдеевке, выражает сильную уверенность эксперт.

Подобной тактикой с наскоку была взята «Царская охота», когда вымотанные изнуряющими дух и здоровье погодными условиями, по колено в ледяной воде и вечной грязи, украинские солдаты были вынуждены оставить окопы.





Источник фото: ТГ-канал "Шепот фронта"











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Вместе с тем согласно ТГ-каналу «НгП раZVедка», потеря для украинского Генштаба части ПВО в Авдеевке, сродни приговору всему оборонительному флангу. Поэтому несмотря на высокие потери, силами малых пехотных групп при поддержке БМП Bradley, ВСУ пытаются контратаковать и вернуть потерянные позиции под важным укрепрайоном. Но всё это сейчас безуспешно.