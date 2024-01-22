Может ли подобное выполнить американский лётчик на истребителе, который больше "любит" ремонтные цеха?

Тяжелый истребитель Су-57 выполнил фигуру высшего пилотажа «Кобра» и тем самым показал, что он «тяжелый» только фигурально, но никак не по своим скоростным и маневренным характеристикам. Соответствующее видео со зрелищной демонстрацией появилось на просторах мировой Сети.

Элемент представляет собой выход на сверхбольшие углы атаки, превышающие в своем пике пресловутые 90 градусов, тем самым демонстрируя способность реактивного самолёта выдать тот самый режим сверхманевренности. И можно без лукавства утверждать, что лишь малая часть мировой авиации способна повторить такой трюк, показывая всю мощь и лидерство конструкторов и инженеров, создавших превосходный образец авиационного могущества.

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Источник фото: Российская газета







Вторым названием для элемента является наименование «Кобра Пугачева», получившего свое название в честь показавшего фигуру на Су-27 летчика-испытателя КБ Сухого на знаменитом авиационном форуме во французском Ле-Бурже 25 лет назад. И тут пришло удивляться: хотя рядом с названием хищной змеи из семейства Аспидов стоит фамилия Виктора Пугачева, первым её выполнил Игорь Волк, продемонстрировав сверхсложную технику авиационного пилотирования спонтанно. Сделано это было для спасения самолёта во время отказа системы управления. И после выхода за критический тангаж самолёт перешел в режим горизонтального полета.





Источник фото: aif.ru





Вместе с тем выполнение «Кобры Пугачева» имеет под собой и вполне практическое применение, когда противник «сбрасывается», потому что электроника радара думает, что это точно не истребитель и переключится на другие воздушные цели. Но если дело доходит до ближнего боя, уход в «Кобру» позволяет занять более выгодную позицию для последующего уничтожения противника.









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Достоверно известно, что среди американских истребителей, российскую продвинутую версию «Кобры» может повторить F/A-18 Hornet. Последний в свое распоряжение совсем недавно желала получить Украина от США.