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Madarator
Министр обороны Украины: "ВСУ заинтересованы не только в истребителях F-16, но и других самолётах"
Мечтать не вредно, но кто же вам всё это даст?

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   Украинским военным с окончанием 2023 года нечем порадовать внутреннее население и широкую западную общественность успехами и достижениями на полях сражений с Россией во время конфликта на восточных границах. Но успехи «увидел» новый министр обороны восточноевропейской республики Рустем Умеров, заявивший, что пусть ещё не всё готово, на Украина шаг за шагом ближе к F-16, когда инфраструктура аэродромов обустраивается, а лётчики получают необходимые навыки в управлении такой сложной западной авиационной техники. Как и получают определенный опыт местные инженерные кадры, резюмировал новый министр.


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Источник фото: veteranlife.com


   Причем в ближайшей исторической перспективе американские истребители окажутся на территории Украины, утверждает министр. Но на этом «аппетиты» Киева не исчерпываются, ведь украинская армия открыта для других воздушных платформ, подразумевая тем самым своё большое желание заполучить и иные модели самолётов. На прямой вопрос, когда же в украинское государство прибудут хотя бы F-16 или хотя бы будут ли они получены к концу 2023-го, Умеров отвечать отказался.

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   Между тем ранее ИА Рейтерс писали о большом желании Киева получить палубную версию истребителей – F-18 Hornet, ударные вертолёты Apache и Black Hawk, транспортники C-17 и C-130. Такое письмо-требование было представлено украинской делегацией перед секретным брифингом, где главной темой разговоров было убедить республиканцев наконец проголосовать за выделение помощи для Украины в следующем году. Чуть позже Джо Байден дал согласие пойти на уступки республиканцам.

#f-16 #умеров
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