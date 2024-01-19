Украинский журналист Бутусов: Российская сторона без боя закрепилась на окраинах Авдеевки

Под Авдеевкой и вокруг неё ситуация для украинской армии из стабильно тяжелой, начала очень быстро стремиться к критической. О непростых временах для авдеевского гарнизона ВСУ рассказал местный журналист Юрий Бутусов.

По словам главного редактора Бутусова, российская сторона без каких-либо силовых действий смогла чуть ли не в парадном порядке зайти на украинские позиции в черте городских окраин Авдеевки, «заботливо» оставленных до того военнослужащими ВСУ. Причем штурм не потребовался не из-за робости бойцов ВС Украины, а из-за кадрового голода в городской агломерации. Все основные силы украинской армии находятся на приступах к городу и не спешат «оказаться» в ловушке.

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Источник фото: Газета.Ру







Вместе с тем обозреватель утверждает, что в недавнем времени президент Владимир Зеленский пообещал не бросать «один на один» с мощной ударной группировкой россиян, выслав для подкрепления существенные силы. «Но воз и ныне там», вспомнил известную российскую поговорку Бутусов. Никакого подкрепления и в помине в городе не наблюдается. А российская сторона продолжает стягивать всё новые и новые штурмовые колонны к Авдеевке, с горечью резюмирует журналист.

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Помимо затруднительной ситуации с пехотными резервами в пригороде Донецка, не всё гладко и для украинского ВПК, ощутившего на себе всю мощь цитаты, где сказано, что российских ракет хватит «на 2-3 раза». Но в реальности всё не так, когда день за днем масштабными ракетными ударами ВКС РФ выбиваются промышленные мощности, способные производить продукцию военного назначения. А на текущий момент по части беспилотной авиации Россия не только сократила свое количественное и качественное отставание, а на голову обогнала Украину, утверждает энтузиаст БПЛА и проукраинский активист Мария Берлинская.