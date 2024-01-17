А вот если Украина и получит когда-нибудь F-16, то в более простых "допотопных" ревизиях

Армейская авиация словацкой республики получила в свое распоряжение первые машины F-16 в ревизии Block 70, не уступающие по своим боевым качествам «прозрачным» истребителям 5-го поколения. По данным специализированного издания Military Watch Magazine, словацкие ВВС отчитались о появлении в своих рядах американских F-16, равных в своих возможностях перспективному F-35. В публикации уточнили, что это «та самая» невероятно опасная версия «Block 70» известного самолёта F-16 с передовыми характеристиками.

По данным портала, всего местные ВВС получат 14 воздушных аппаратов, призванных заменить ещё советские истребители МиГ-29 в версиях «А» и «УБ». Известно, что эти машины не были утилизированы по примеру австралийских MRH-90 Taipan, а отправились в украинскую армию, которая рада бесплатно принять любую устаревшую технику, если за неё не надо платить. Так же стало известно, что из-за проблем гринвилльской фабрики, где самолёты F-16 изготавливаются, весь контракт фактически будет выполнен лишь в следующем году.

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Источник фото: bmpd.livejournal.com

Особый акцент в статье делается на том, что хотя «Шестнадцатые» относятся к так называемому авиационному поколению «4+», характеристики версии «Block 70» позволяют по части возможностей быть равными F-35. А собственно в линейке Ф-16, «семидесятая» ревизия является самой современной из всех версий и обновлений.

Множества комплиментов удостоилась новая РЛС APG-83, позволяющая с доселе невиданной осведомленностью контролировать «темп» и качество воздушного боя.

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Что интересно, в своем огромном желании украинскому Генштабу можно не рассчитывать не то что бы на «совершенный» F-35, но и даже на последнюю модификацию F-16 Block 70s. Во всём «виноваты» опасения Пентагона, когда Россия, желая, нанести максимальный репутационный удар по американской оборонной продукции, будет целенаправленно охотиться именно за F-16. Кроме того не просто стараться сбить его, но и заполучить секретную внутреннюю начинку, если таковая будет поставляться со свежим оборудованием.