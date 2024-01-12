Украденные образцы американских вооружений на 1 млрд. долларов на Украине не дадут соврать

Украинской армии ни в коем случае не стоит рассчитывать на появление в своих вооруженных силах F-35 Lightning II. Такая уверенность у журналиста National Interest Харрисона Касса возникла из-за того, что в случае появления на передовой этих американских истребителей, Россия первым делом будет внимательно следить за ними и обязательно собьет. После чего разведывательные группы россиян разыщут остатки и вывезут на секретные военные институты для последующего изучения. Пентагон никогда не допустит попадания технологий самолётов пятого поколения к своему вероятному оппоненту.

По утверждению обозревателя, любой фрагмент обшивки, даже состав внешнего покрытия, даст России в последующем наисерьёзнейшие козыри и раскроет один из многочисленных секретов и тайн передового истребителя, а ведь в нём их до чрезвычайности много.

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Источник фото: gagadget.com







Но это лишь одна из потенциальных проблем. Стоит учитывать тот факт, что украинские пилоты в массе своей плохо подготовленные лётчики для управления американской воздушной гордостью. И как можно допустить, что плохие навыки и опыт просто так возьмут и увеличат дополнительные потери F-35, и без того не относящегося к дешевым авиационным продуктам.

И даже если просто сравнить F-16 и F-35, то первый борт в 2 раза дешевле куда более продвинутого коллеги. Военный бюджет Киева просто «не потянет» обслуживание и содержание крайне сложного и крайне дорогого образца, представляющего собой сосредоточение «невозможных» технологий и многолетней культуры тесного симбиоза программного и аппаратного обеспечения, утверждает автор материала.

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По данным публикации, Пентагон потратил на программу производства «Молнии» не менее 1,7 триллиона долларов. Что делает этот оружейный проект самым дорогим в истории человечества.