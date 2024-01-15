Вероятно украинские дипломаты просили их без должного уважения

Австралия списала вертолёты MRH-90 Taipan и отправила их на утилизацию, вместо того, чтобы передать их украинской армии, как того просили украинские дипломаты. Об интересной просьбе решили рассказать в репортаже ТВ-канала ABC.

В новости делается особый акцент на том, что украинское государство по всем нормам официального протокола обратились к правительству Австралии с просьбами не отправлять на свалку вышеобозначенные вертолёты, а отдать их для различных нужд в ВСУ. Хотя причина утилизации известна: самолёты признаны небезопасными с высоким риском выхода из строя прямо во время полета. Поэтому лучший выход в данной ситуации – это скорейший демонтаж узлов и агрегатов вертолёта, рассказали в РИА Новости.

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Источник фото: Digital Russia





Известно, что уже в начале прошлой осени австралийская армия официально отказалась от использования этих воздушных бортов. Причем сделала это на год раньше плана. Такой однозначный выбор был сделан после падения одной из машин во время учения. Хотя по первоначальной задумке Taipan должны были прослужить в местной армии ещё 24 года. Но пока вертолёт эксплуатировался, у него постоянно всплывали новые неисправности п поломки, которые поставили крест на дальнейшем его безопасном использовании.

На данный момент большинство вертолётов уже находятся в мастерских, где их разбирают для последующей утилизации.

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Узнав эту новость украинские дипломаты вместе с украинской общиной выразили крайнее недоумение решением австралийских властей. Вместе с тем Василий Мирошниченко, занимающий должность украинского посла, всё ещё надеется, что часть вертолётов Австралия не будет разбирать и отдаст их ВСУ. Местное правительство пока никак не отреагировало на многочисленные просьбы.