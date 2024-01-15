Супер Бизоны достаточно редкие броневики на вооружении ВСУ

Российские операторы «Ланцета» стали первыми, кто записал на свой боевой счёт уничтожение броневика канадского производства с претензионным названием Super Bison. Поражение знаменитым беспилотном случилось на Херсонском направлении, где ACSV TCV пренебрегая всеми правилами нахождения в прифронтовой зоне, оказался слишком заметен, находясь длительное время без движения и без долженствующей в моменте маскировки. Так прямое попадание ударного БПЛА хотя и не вызвало эффективной детонации, в последствии оказалось, что последовавший за точным прилётом пожар сделал дальнейшее использование БТР по назначению полностью бессмысленным.





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Источник фото: gagadget.com





Что интересно, просматривая первые кадры с момента попадания, гусеничная машина была идентифицирована как гусеничный БТР американского производства Stryker. Но после в Сети было загружено видео проезда ещё исправной техники мимо злополучной боевой машины со сгоревшими колесами и поврежденным корпусом, которое и позволило понять, что перед оператором тот самый редкий «Бизон», которых украинская армия получила лишь в количестве 39-и единиц.





Ошибочное обозначение как "Stryker". ТГ-канал "Повёрнутые на Z войне"





Сама техника представляет собой колёсный легкобронированный транспорт, вооружённый 7,72-мм пулеметом либо 25-мм автоматической пушкой M242 Bushmaster в одном из вариантов. Общая масса БТР равна 29 тоннам, где дизельная силовая установка позволяет разгоняться до 100 км/ч по асфальту. Плавать «Бизон» не умеет от слова совсем, но запасов топлива хватит на 600 километров пути. Бронирование фронтальной плоскости при некоторой доле везения позволяет выстоять от прямого попадания 30-мм снаряда, но не более. Количество десантников, транспортируемых БТР, составляет 10 человек.





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Уничтоженный Супер Бизон. Кадры с земли. ТГ-канал "Повёрнутые на Z войне"

