"Лишний повод" испытать динамическую броню BRAT

На фоне неофициального приказа Пентагона, решившего снизить потенциальные потери теперь уже украинских танков Abrams, получивших в качестве дополнительного бронирования блоки динамической защиты ARAT, якобы способных защитить основную броню от пробития современного типа боеприпасами и дронами-камикадзе ВС России, на Донецком направлении оказался уничтожен теперь уже редкий, но всё-таки очередной БМП Bradley украинской армии в составе 47-й бригады.





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Версия Брэдли с динамической броней. Источник фото: Телеграм





Гусеничная бронемашина ВСУ пыталась замаскироваться в небольшой лесопосадке, но разведывательный беспилотник российской армии изначально следил за «натурализованным» американцем, после чего спокойно навёл своего младшего дрона-коллегу.





Момент захвата цели. Источник фото: ТГ-канал "Повёрнутые на Z войне"







Ударный дрон не промахнулся и вызвал яркий взрыв. Из-за большого облака дыма сложно понять, в какое агрегатное состояние перешел Брэдли, но с большей вероятностью можно ответить, что в ближайшие месяцы, если ржавый остов не удастся отбуксировать на ближайшую фабрику металлолома, то американские усилия были потрачены зря.





Уничтожение. Источник фото: ТГ-канал "Повёрнутые на Z войне"







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Что интересно, поставляемых для нужд американской армии БМП оснащаются «по последней моде»: на корпус и башню гусеничного транспортёра дополнительно монтируются блоки динамической защиты BRAT – Bradley Reactive Armor Tiles. На основе которых в последствии была придумана броня и для Abrams. Но по какой-то неизвестной причине Пентагон решил «сэкономить», и поставил для нужд украинской армии «голую броню». Уровень защиты которой от современных средств поражения можно наблюдать в свежем видео.