Спасти положение может дополнительное финансирование

Россия и ее стратегия поведения, позволят первой в самом ближайшем времени завершить существование союза западных стран в военном блоке со своей столицей в Брюсселе. Для купирования потенциальной проблемы нужно много денег и поставок передового вооружения в одряхлевший в военном плане союз. Проблемы недостаточного финансирования для запуска процесса резкого роста перевооружения заметили в британском Telegraph.

В публикации делается особенный акцент на том, что НАТО в лице своих западных членов, «забыли», что для поддержания должной обороноспособности Североатлантического альянса необходимо гигантское финансирование. А последнее должно стать фундаментом для запуска масштабной волны перевооружения и реиндустриализации.

реклама





Источник фото: NATO.int





Если военно-политическое руководство ключевых стран альянса не захочет это сделать и увидеть, причем в кратчайшей исторической перспективе, то НАТО, как мощный военный блок, совершенно «закончится». И последним гвоздем в крышку коробки конца военного союза европейских стран и США станет как раз Россия Владимира Путина, армия которого крепнет день ото дня, несмотря на все усилия США по ослаблению РФ.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Тем временем крупнейший военный бюджет в современной истории России позволил запустить отечественный ОПК на полную катушку, пополняя чуть ли не в каждодневном режиме родные закрома перспективными типами вооружений, начиная от модернизированных автоматов Калашникова, и заканчивая стратегическими подводными ракетоносцами и межконтинентальными ракетами с множественными ядерными боеголовками.