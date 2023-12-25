Было внесено множество изменений в конструкцию по ряду замечаний бойцов СВО

С января будущего года российская армия получит в своё распоряжение первые образцы усовершенствованного с множеством замечаний от действующих бойцов российской СВО нового АК-12. Об этом рассказал президент отечественного концерна Алан Лушников. Новый АК-12М1 разрабатывался и дорабатывался с учётом пожеланий военнослужащих ВС РФ и их непосредственного боевого опыта в ходе армейской операции на Украине. Причем после всех нововведений автомат прошёл серию успешных испытаний, в ходе которых и был запущен в серию. С января стартуют будущие поставки, подтвердил Лушников в беседе для «России-24».

По мнению топ-менеджера, автоматическое оружие стало куда более удобным в эксплуатации и в то же время не потеряло своих высоких боевых характеристик. Но и добавило «баллов» в своей надёжности, так как к этому компоненту были замечания ранее.

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АК-12М1. Источник фото: РИА Новости





Если перейти к конкретике, новый образец лишился автоматического режима ведения огня очередью по два выстрела, так как на переключение с обычной «очереди» на этот вариант тратилось такое драгоценное в стрелковом сражении время, а сами выстрелы с отсечкой по два патрона оказались не так уж и нужны; кроме того поменялся прицельный режим. Теперь прицельные механизмы стали 3-позиционными диоптрическими, что должно повысить точность огня на различных дистанциях. Помимо этого конструкторы существенно поработали над цевьем, повысив его прочностные характеристики и улучшив эргономичность. Изменился приклад, получивший регулируемую щеку. Есть отличия и в пламегасителе-компенсаторе, правда изменения в последнем случае весьма спорные.





"Классический" АК-12 образца 2018 года с дополнительной передней рукоятью. Источник фото: Ростех





АК-12 выпускается в стрелковом калибре 5,45-мм и в отличие от АК-74М, куда более точен и кучен при ведении огня на средних дистанциях. Вместе с тем уже прямо «из коробки» идут так называемые планки Пикатинни с возможностью интеграции оптических и инфракрасных прицелов, различных фонарей, дополнительных рукоятей и прочего навесного оборудования.

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Что интересно, у АК-12 весьма непростая оружейная судьба. Ещё в далёком 206 году новый Калашников был самым явным претендентом для продвинутой экипировки «Ратник». Но грандиозный провал на государственных испытаниях включили ему тот самый красный свет светофора. После чего «в лидеры» выбился куда более надёжный АК сотой серии, который и занял место «двенадцатого». Через 2 года некоторые из замечаний устранили и переделанный образец получили ВДВ и российские морпехи вкупе с «базовыми» Сухопутными войсками.