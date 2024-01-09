По версии украинской стороны, в таком случае выживаемость иностранной бронетехники будет максимальной

Пока украинские официальные лица выдают категорически противоречащую друг другу информацию о то ли скорейшем появлении на вооружении украинской армии американских истребителей, переданных Европой, то наоборот – о решении командования НАТО «попридержать коней» в этом вопросе, поставив под вопрос саму идею появления у Воздушных сил ВСУ иностранного самолёта авиационного поколения 4++, по сообщению ряда украинских ТГ-каналов, генералитет ВСУ запустил программу по модернизации трех действующих аэродромов, находящихся в районе западной Украины. Такой «чести» удостоились воздушные гавани Львовской, возможно Винницкой и Ивано-Франковской областей.





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Источник фото: topwar.ru





Самый главный аэродром будет расположен в Ивано-Франковской области в городе Коломыя, где до государственной границы с Румынией «рукой подать». Так сделано специально из-за того, что в свете обострившихся противоречий с властями Польши, Румыния расположена достаточно нейтрально к Украине и её территория расположена максимально близко, как логистический хаб для срочного ремонта дорогой и очень требовательной к обслуживанию американской авиационной техники.

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После чего публично информацию об обновлении этих военных объектов подтвердил Александр Павлюк, занимающий должность замминистра обороны Украины. Правда точные места, где будут расположены F-16, высокопоставленный функционер раскрывать отказался. Но чем больше западные страны задерживают свои поставки, тем меньше в рядах ВСУ остаётся пилотов, выбывающих в ходе активных боевых действий на передовой.