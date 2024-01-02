Почему такой внезапный скепсис – Юрий Игнат не пояснил

На Украине благостный позитивный настрой внезапно сменился на запоздалый скепсис. Это прежде всего касается истребителей F-16, которых по утверждению официального спикера Воздушных сил ВСУ, украинская армия может не получить и вовсе. Об этом рассказал лично в публичной плоскости Юрий Игнат, являющийся авиационным спикером ВСУ.

Во время эфира для ТВ-канала «Рада», действующий полковник украинской армии рассказал, что он не располагает свежей информацией, что F-16 скоро появятся на вооружении в восточноевропейской республике. Помимо этого Игнат считает, что и самые опытные пилоты истребительной авиации ВСУ не проходят обучение для управления американскими самолётами за границей. В частности эта информация касается как Великобритании, как первичной «школы пилотажного мастерства», так и Дании, где должны были закончить свое обучение украинские «асы».

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Источник фото: lockheedmartin.com





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Между тем западные аналитики и военные эксперты считают, что передача F-16 украинским воздушным силам абсолютно никак не поменяют положения на украино-российской передовой. И дальнобойные ракеты как летели с территории РФ, так и будут продолжать лететь, а их носители будут находиться в полной безопасности, прикрытые дальнобойными российскими ПВО. Но обратное правило не распространяется на безопасность американской воздушной техники, так как передовые образцы ПВО РФ, в частности комплекс С-400 и его перспективная ракета 40Н20, в своей ударной мощи могут позволить перехватить тот самый «Шестнадцатый» на предельном расстоянии в 400 километров.