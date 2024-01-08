А на Западе не сильно торопятся с поставками дорогих зенитных боеприпасов

Согласно новому отчёту украинских противовоздушных сил, массированный ракетный налёт ВКС РФ от 8 января смог поразить большинство военных целей на земле и принести ощутимый вред военной инфраструктуре. Пострадали не только цели в ряде регионов, но и украинская столица, где местные фабрики и заводы работали на нужды украинской армии.

Теперь вместо «практически» 100% перехвата российских ракет и дронов до этого дня, в украинском командовании не стали отнекиваться, а подтвердили публично на камеру, что Воздушные силы ВСУ и ПВО перехватили только 18 объектов, атаковавших наземные цели. Всего по мнению украинкой стороны, была выпущена 51 ракета различного типа. Так это стал один из тех «немногих» дней, когда представители украинского ПВО открыто заявили, что мимо эшелонированных районов противовоздушной обороны свободно пролетели аэробаллистические «Кинжалы» и «Искандеры». Точно так же не встретили сопротивления авиационные ракеты Х-22 и Х-31П, и зенитные С-300 и С-400. О поражении объектов ВСУ на территориях Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Хмельницкой областях написали в ТГ-канале «Военкоры русской весны».

реклама





Источник фото: Российская газета





Особенно досталось промышленным предприятиям, участвовавшим в производственной цепочке по созданию различного типа вооружений в Харькове и Кривом Роге. В главном городе Харьковской области было зафиксировано не менее 10 взрывов.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Вместе с тем в командовании ВСУ не теряют оптимизма по мнению немецкого обозревателя, и рассчитывают с появлением в своих рядах F-16 пойти в наступление на Крым.